Domy Szeregowe z tarasem w Walencja, Hiszpania

el Camp de Turia
4
la Ribera Baixa
11
lHorta Nord
7
Cullera
10
Szeregowiec w Bigastro, Hiszpania
Szeregowiec
Bigastro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nowoczesny dom w Bigastro, Costa Blanca - SUN116085 3 sypialnie, 3 łazienki. Powierzchnia dy…
$250,577
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 164 m²
Aster Residencial to prywatny kompleks położony zaledwie 100 metrów od morza, w północnym mi…
$637,221
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Cullera, Hiszpania
Szeregowiec
Cullera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Kamienica na sprzedaż na starym mieście u podnóża Castillo de Cullera. Dom został zbudowany…
$103,025
Zostaw prośbę
Szeregowiec w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Construction of 10 semi-detached houses on the beachfront in Muchavista Its exclusive locat…
$2,42M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 111 m²
NEW CONSTRUCTION TOWNHOUSES IN PILAR DE LA HORADADA Newly built luxury complex of 10 townhou…
$263,666
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Semi- detached house for sale on three floors with semi-basement and community pool in Resid…
$269,157
Zostaw prośbę
ResideReside
Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
$324,640
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Szeregowiec
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Nowy prywatny apartament z pięknym śródziemnomorskim stylu apartamenty z 2 sypialniami. Idea…
$485,336
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Duplex townhouse for sale with sea views and very close to La Mata beach in Torrevieja . On …
$375,744
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Semi- detached house for sale on two floors with sea views in the Panorama urbanization in T…
$118,429
Zostaw prośbę
Szeregowiec w lAlfas del Pi, Hiszpania
Szeregowiec
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Ten dom został całkowicie odnowiony w 2025 z wysokiej jakości materiałów i jest gotowy do wy…
$468,400
Zostaw prośbę
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Szeregowiec w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
The El Oliveron residential complex, located in Guardsamar del Segura, is a urbanization of …
$286,340
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 171 m²
NEW BUILD SEMI-DETACHED VILLAS IN GUARDAMAR DEL SEGURA New Build residential of 8 semi-deta…
$467,795
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Bigastro, Hiszpania
Szeregowiec
Bigastro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Nowoczesna kamienica w Bigastro - SUN116086 3 sypialnie, 3 łazienki. Powierzchnia dywanu: 11…
$194,170
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Aster Residencial to prywatny kompleks położony zaledwie 100 metrów od morza, w północnym mi…
$376,503
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Calp, Hiszpania
Szeregowiec
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piękna, półoddzielna willa w pobliżu centrum Calpe, z widokiem na Peñon Ifach i przez cały d…
$395,718
Zostaw prośbę
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Szeregowiec w lAlfas del Pi, Hiszpania
Szeregowiec
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Miły przedstawia zmodernizowany dom w urbanizacji mieszkańców Park Cautivador Alfas del Pi N…
$204,966
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 251 m²
For sale this beautiful semi-detached house in the famous urbanization of Las Torretas, it i…
$188,410
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Mareny de Barraquetes, Hiszpania
Szeregowiec
Mareny de Barraquetes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 231 m²
Prezentujemy ten piękny bliźniak z prywatnym basenem na plaży Les Palmeres ( Sueca ). Dom zo…
$444,291
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Busot, Hiszpania
Szeregowiec
Busot, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Residential new construction of townhouses and semi-detached houses in Busot. Beautiful 2-b…
$200,253
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Homes with 3 bedrooms with 2 bathrooms, large terraces and solarium. Pool and parking space …
$447,300
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Semi- detached house for sale with various terraces, it is located on the corner of Urb. Tor…
$139,877
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Three-storey semi- detached house for sale with private solarium, two terraces with differen…
$156,111
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ten dom jest idealnym domem rodzinnym w zamkniętej urbanizacji niedaleko od wsi Polop. Dom j…
$288,176
Zostaw prośbę
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 207 m²
Urbanization composed of 9 townhouses in Cabo de las Huertas. Unique and exclusive houses th…
$1,59M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Zestaw willi z jednym i dwoma piętrami z prywatnym ogrodem, duże tarasy z spektakularnym wid…
$651,771
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Santa Pola, Hiszpania
Szeregowiec
Santa Pola, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami w pobliżu morza w Gran Alacant.
$252,509
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Semi-detached house for sale with a 95 m2 plot in La Florida, Orihuela Costa The house is di…
$280,462
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Calp, Hiszpania
Szeregowiec
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Kamienice z 3 sypialniami w pobliżu plaży w Calpe. Kamienice z 3 sypialniami w pobliżu plaży…
$452,977
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Terraced house only a few meters from the beach of Los Náufragos of 75 m² with 3 bedrooms, 1…
$172,261
Zostaw prośbę

