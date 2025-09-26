Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Walencja
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Ogród

Domy Szeregowe z ogrodem w Walencja, Hiszpania

el Camp de Turia
4
la Ribera Baixa
11
lHorta Nord
7
Cullera
10
Pokaż więcej
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
76 obiektów total found
Szeregowiec w Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 164 m²
Aster Residencial to prywatny kompleks położony zaledwie 100 metrów od morza, w północnym mi…
$637,221
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
$267,416
Zostaw prośbę
Szeregowiec w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Construction of 10 semi-detached houses on the beachfront in Muchavista Its exclusive locat…
$2,42M
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 111 m²
NEW CONSTRUCTION TOWNHOUSES IN PILAR DE LA HORADADA Newly built luxury complex of 10 townhou…
$263,666
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
$324,640
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 171 m²
NEW BUILD SEMI-DETACHED VILLAS IN GUARDAMAR DEL SEGURA New Build residential of 8 semi-deta…
$467,795
Zostaw prośbę
Century 21Century 21
Szeregowiec w Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Aster Residencial to prywatny kompleks położony zaledwie 100 metrów od morza, w północnym mi…
$376,503
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Calp, Hiszpania
Szeregowiec
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piękna, półoddzielna willa w pobliżu centrum Calpe, z widokiem na Peñon Ifach i przez cały d…
$395,718
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NOTAR
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Szeregowiec w Wspólnota Walencka, Hiszpania
Szeregowiec
Wspólnota Walencka, Hiszpania
Powierzchnia 176 m²
Przedstawiamy nową przestronną kamienicę z 3 sypialniami i 3 łazienkami w obszarze Balcón de…
$384,332
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Atlas PropertyAtlas Property
Szeregowiec w Mareny de Barraquetes, Hiszpania
Szeregowiec
Mareny de Barraquetes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 231 m²
Prezentujemy ten piękny bliźniak z prywatnym basenem na plaży Les Palmeres ( Sueca ). Dom zo…
$444,291
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Busot, Hiszpania
Szeregowiec
Busot, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Residential new construction of townhouses and semi-detached houses in Busot. Beautiful 2-b…
$200,253
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Semi- detached house for sale with various terraces, it is located on the corner of Urb. Tor…
$139,877
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Busot, Hiszpania
Szeregowiec
Busot, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
NEW CONSTRUCTION RESIDENTIAL IN BUSOT. New construction residential of semi-detached and se…
$247,625
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Semi-detached house for sale with a 95 m2 plot in La Florida, Orihuela Costa The house is di…
$280,462
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
New Build Semi-Detached and Terraced Villas in Dolores, Alicante Discover this exclusive ne…
$459,174
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Nowe budynki i domy narożne w Pilar de la Horadada Współczesny żyć w samym sercu Costa Blanc…
$351,132
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
NEW BUILD SEMI-DETACHED HOUSES IN DOLORES New Build Residential Complex of townhouses and s…
$387,586
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Wspaniała kamienica w okolicy Punta Prima. Dom składa się z sypialni 3, łazienek 2, jadalni,…
$149,809
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Almoradi, Hiszpania
Szeregowiec
Almoradi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
NEW BUILD SEMI-DETACHED VILLAS IN FORMENTERA DEL SEGURA New Build semi-detached villas in F…
$380,050
Zostaw prośbę
Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piękna rezydencja z pięknymi widokami w la Nucia. Na wybudowanej powierzchni 169m2 posiada p…
$487,664
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NOTAR
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
NOWY BUDYNK WONCOMPLEX W LA NUCIA Nowy kompleks budowlany odłączonych i półoddzielnych willi…
$492,225
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
NOWE DOMY MIASTA BUDOWLANEGO W PILAR DE LA HORADADA Nowe Zbuduj nowoczesne kamienice zbudowa…
$261,513
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Szeregowiec
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
SERIA W FANTASTYCZNYM MIESZKANIU NA PLAŻY Ciesz się Costa Blanca ze wszystkimi wygodami i ud…
$352,763
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Cox, Hiszpania
Szeregowiec
Cox, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Nowe domy na sprzedaż w Cox - 44 nowoczesne domy z wielkimi udogodnieniami Odkryj nowy proje…
$276,065
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
In Torreblanca , one of the most emblematic areas of Torrevieja , is this duplex Quad, in a …
$153,958
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Santa Pola, Hiszpania
Szeregowiec
Santa Pola, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Triplex semi-detached house , near "Pola Park", Gran Playa area . Santa Pola (Alicante) We …
$183,027
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Santa Pola, Hiszpania
Szeregowiec
Santa Pola, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 85 m²
3 BEDROOM BUNGALOWS IN EXCLUSIVE RESIDENTIAL IN GRAN ALACANT! Discover this exclusive resid…
$306,839
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piękny dwupoziomowy w pełni umeblowany, położony dwa km. Rozbita plaża, w bardzo cichym otoc…
$204,560
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
Duplex with communal pool, 4 bedrooms and 1 bathroom, several terraces on 240 m2. With South…
$226,092
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
3-bedroom semi-detached house for sale with a large private garden, parking and solarium. On…
$166,770
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Walencja, Hiszpania

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się