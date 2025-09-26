Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe z garażem w Walencja, Hiszpania

el Camp de Turia
4
la Ribera Baixa
11
lHorta Nord
7
Cullera
10
24 obiekty total found
Szeregowiec w Bigastro, Hiszpania
Szeregowiec
Bigastro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nowoczesny dom w Bigastro, Costa Blanca - SUN116085 3 sypialnie, 3 łazienki. Powierzchnia dy…
$250,577
$250,577
Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 3
Evo Villas to nowoczesny kompleks mieszkalny w Pilar de la Horadada (Alicante), zaledwie kil…
$466,742
$466,742
Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
$487,520
$487,520
AdriastarAdriastar
Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 90 m2.Solarium: 38 m2, terrace: 33 m2.New Build.There is сovere…
$248,787
$248,787
Szeregowiec w Calp, Hiszpania
Szeregowiec
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piękna, półoddzielna willa w pobliżu centrum Calpe, z widokiem na Peñon Ifach i przez cały d…
$395,718
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NOTAR
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Szeregowiec w Wspólnota Walencka, Hiszpania
Szeregowiec
Wspólnota Walencka, Hiszpania
Powierzchnia 176 m²
Przedstawiamy nową przestronną kamienicę z 3 sypialniami i 3 łazienkami w obszarze Balcón de…
$384,332
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Century 21Century 21
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ten dom jest idealnym domem rodzinnym w zamkniętej urbanizacji niedaleko od wsi Polop. Dom j…
$288,176
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 207 m²
Urbanization composed of 9 townhouses in Cabo de las Huertas. Unique and exclusive houses th…
$1,59M
$1,59M
Szeregowiec w Godella, Hiszpania
Szeregowiec
Godella, Hiszpania
Powierzchnia 174 m²
Virentia, nazwa, którą ochrzczono ten sektor Godelli, oznacza po łacinie "roślinność". Termi…
$799,289
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Inmobiliaria Casamayor
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Atlas PropertyAtlas Property
Szeregowiec w San Fulgencio, Hiszpania
Szeregowiec
San Fulgencio, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Wille są częścią naszego najnowszego projektu, który będzie miał kilka faz w pięknym mieście…
$349,046
$349,046
Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż nowy dom z widokiem na morze w Finestrat. Powierzchnia kamienicy wynosi 106 m2, …
$586,983
$586,983
Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piękna rezydencja z pięknymi widokami w la Nucia. Na wybudowanej powierzchni 169m2 posiada p…
$487,664
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NOTAR
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Szeregowiec w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Nowy obszar mieszkalny na Costa Blanca w spokojnej okolicy, dobrze podłączony i blisko Benid…
$510,469
$510,469
Szeregowiec w Godella, Hiszpania
Szeregowiec
Godella, Hiszpania
Powierzchnia 223 m²
Virentia, nazwa, którą ochrzczono ten sektor Godelli, oznacza po łacinie "roślinność". Termi…
$869,402
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Inmobiliaria Casamayor
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Szeregowiec w Bigastro, Hiszpania
Szeregowiec
Bigastro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 139 m²
Nowoczesny nowy dom miejski w Bigastro, Costa Blanca, Hiszpania - SUN116088 3 sypialnie, 3 ł…
$234,306
$234,306
Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy dom o powierzchni 112 m2 w dwóch poziomach w obszarze Pilar de la Horadada. Ogr…
$499,415
$499,415
Szeregowiec w Godella, Hiszpania
Szeregowiec
Godella, Hiszpania
Powierzchnia 223 m²
Virentia, nazwa, którą ochrzczono ten sektor Godelli, oznacza po łacinie "roślinność". Termi…
$846,031
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Inmobiliaria Casamayor
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Szeregowiec 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Przytulny dom w spokojnej górskiej okolicy Orihuela - Raiguero de Bonanza - będzie wspaniały…
$157,405
$157,405
Szeregowiec w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Kamienica z 3 sypialniami w La Zenia blisko morza. Odnowiona kamienica z 3 sypialniami przy …
$331,142
$331,142
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
Exclusive residential complex "Los Cisnes" in Alicante, this 218m² townhouse offers a perfec…
$1,02M
$1,02M
Szeregowiec w lAlfas del Pi, Hiszpania
Szeregowiec
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 450 m²
W Albirze, prestiżowej i wybiórczej enklawie pomiędzy Altea i Benidorm, oferujemy wspaniały …
$773,978
$773,978
Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 3
Evo Villas to nowoczesny kompleks mieszkalny w Pilar de la Horadada (Alicante), zaledwie kil…
$453,777
$453,777
Szeregowiec w Godella, Hiszpania
Szeregowiec
Godella, Hiszpania
Powierzchnia 223 m²
Virentia, nazwa, którą ochrzczono ten sektor Godelli, oznacza po łacinie "roślinność". Termi…
$828,502
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Inmobiliaria Casamayor
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 90 m2.Solarium: 38 m2, terrace: 33 m2.New Build.There is сovere…
$249,493
$249,493

