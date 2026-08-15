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Domy Szeregowe nad morzem w Murcja, Hiszpania

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Murcia
32
Fuente Alamo de Murcia
59
Los Alcazares
43
Torre-Pacheco
32
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4 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita kamienica z tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze i wspólnym basenem po…
$299,766
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
3 sypialnia z widokiem na morze i garaż. Spektakularna rezydencja zaledwie kilka metrów od m…
$367,389
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Szeregowiec 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Niesamowity duży dom szeregowy z przestronnymi sypialniami, tarasem, prywatnym basenem i tar…
$350,332
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita kamienica z tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze i wspólnym basenem po…
$341,433
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
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Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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