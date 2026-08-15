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Domy Szeregowe z basenem w Murcja, Hiszpania

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Murcia
32
Fuente Alamo de Murcia
59
Los Alcazares
43
Torre-Pacheco
32
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11 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Uroczy dom szeregowy z prywatnym tarasem, przestronnym tarasem na dachu i dostępem do basenu…
$254,889
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Niesamowity duży dom szeregowy z przestronnymi sypialniami, tarasem, prywatnym basenem i tar…
$350,660
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 3 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Niesamowity szeregowiec z dostępem do basenu społecznościowego, prywatny taras na dachu w ek…
$266,528
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita kamienica z tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze i wspólnym basenem po…
$299,766
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Nowoczesna, przestronna kamienica z przestronnym tarasem na dachu, prywatnym basenem i piękn…
$485,446
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 3 pokoi w San Javier, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
kna kamienica z prywatnym basenem i solarium znajduje się w uprzywilejowanej okolicy blisko …
$294,653
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Szeregowiec 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 113 m²
Duża piękna kamienica z prywatnym basenem, dużym tarasem, solarium i parkingiem znajduje się…
$467,553
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Elegancka, przestronna kamienica z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu i ogrodem, poło…
$436,694
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Niesamowity duży dom szeregowy z przestronnymi sypialniami, tarasem, prywatnym basenem i tar…
$350,332
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Luksusowa kamienica z dużym tarasem na dachu i prywatnym basenem położonym blisko plaży T…
$395,854
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita kamienica z tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze i wspólnym basenem po…
$341,433
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
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Luksusowe
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