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Domy Szeregowe z basenem w Malaga, Hiszpania

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Marbella
44
Estepona
38
San Pedro Alcantara
16
Fuengirola
4
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19 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Podwyższony dom szeregowy z przestronnymi tarasami i basenem, położony w ośrodku golfowym, z…
$734,309
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Fantastyczny szeregowiec na rogu z w pełni wyposażoną kuchnią, dużymi tarasami, prywatnym ga…
$682,369
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w Velez Malaga, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowity dom szeregowy z spektakularnymi widokami na morze, dużym, nasłonecznionym tarase…
$517,810
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 6 pokojów w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Torrox, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom szeregowy z panoramicznym widokiem na morze, pięknym tarasem…
$403,932
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Niesamowity szeregowiec z w pełni wyposażoną kuchnią, prywatnym tarasem na dachu i panoramic…
$688,046
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa ze wspólnym basenem, tarasem i dużym ogrodem położona obok pola golfowego …
$926,972
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny, luksusowy dom szeregowy z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zachwycają…
$715,044
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Wspaniały dom szeregowy z bujnym ogrodem, basenami, siłownią i klubem towarzyskim, położony …
$517,367
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Niesamowity dom szeregowy z ogromnym tarasem na dachu, ogrodem, prywatnym basenem i siłownią…
$835,435
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Luksusowy dom szeregowy z ogromnym tarasem, ogrodem, basenem i siłownią, położony tuż przy p…
$1,03M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 6 pokojów w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Torrox, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Genialny, nowo wybudowany dom szeregowy z tarasem na dachu i panoramicznym widokiem na morze…
$483,793
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w Velez Malaga, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Fantastyczny nadmorski dom szeregowy z przestronnymi szeregami, wspólnym basenem i prywatnym…
$468,537
VAT
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Szeregowiec 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Genialna kamienica z pięknym widokiem na morze położona w kompleksie mieszkalnym ze wspólnym…
$850,687
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Luksusowa kamienica z przepięknymi panoramicznymi widokami z dużego tarasu na dachu i wspóln…
$682,866
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 346 m²
Imponujący dom szeregowy z basenem, położony w ekskluzywnym ośrodku golfowym, z siłownią, pi…
$785,961
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Ekskluzywna kamienica z ładnym widokiem na morze położona w kompleksie mieszkaniowym premium…
$700,227
VAT
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Szeregowiec 5 pokojów w Velez Malaga, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Elegancki dom szeregowy z widokiem na morze z rzędami, ekskluzywnymi wykończeniami i prywatn…
$448,460
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Piękny, nowoczesny dom szeregowy z dużym ogrodem i prywatnym tarasem na dachu z niesamowitym…
$892,416
VAT
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Szeregowiec 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy dom szeregowy z ogromnym tarasem, ogrodem, basenem społecznościowym i siłownią, po…
$699,069
VAT
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Parametry nieruchomości w Malaga, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
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