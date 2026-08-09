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Domy Szeregowe w Torrox, Hiszpania

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4 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Gotowy do Zamieszkania Dom Szeregowy z 2 Sypialniami i Dużym Tarasem w Torrox, Málaga Położo…
$227,661
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Szeregowiec 6 pokojów w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Torrox, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom szeregowy z panoramicznym widokiem na morze, pięknym tarasem…
$403,932
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Ekskluzywne Domy Szeregowe z Tarasami i Widokiem na Morze w Torrox Costa Torrox Costa słynie…
$401,676
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TekceTekce
Szeregowiec 6 pokojów w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Torrox, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Genialny, nowo wybudowany dom szeregowy z tarasem na dachu i panoramicznym widokiem na morze…
$483,793
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
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Realting.com
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