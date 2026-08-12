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Domy Szeregowe w górach w Malaga, Hiszpania

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Marbella
44
Estepona
38
San Pedro Alcantara
16
Fuengirola
4
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17 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Spektakularne Domy z Malowniczymi Widokami w Otoczeniu Natury w Mijas Inwestycja zlokalizowa…
$1,11M
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Szeregowiec 4 pokoi w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Manilva, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Domy Szeregowe Blisko Pola Golfowego w Manilva Domy szeregowe znajdują się w mie…
$600,520
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Podwyższony dom szeregowy z przestronnymi tarasami i basenem, położony w ośrodku golfowym, z…
$734,309
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Domy Szeregowe z Prywatnymi Ogrodami przy Plaży w Fuengirola Projekt znajduje się …
$800,333
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Szeregowiec 5 pokojów w Velez Malaga, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowity dom szeregowy z spektakularnymi widokami na morze, dużym, nasłonecznionym tarase…
$517,810
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Funkcjonalne Domy Szeregowe przy Polu Golfowym z Oceną Efektywności Energetycznej „A” w Mija…
$752,695
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa ze wspólnym basenem, tarasem i dużym ogrodem położona obok pola golfowego …
$926,972
VAT
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Szeregowiec 6 pokojów w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Torrox, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Genialny, nowo wybudowany dom szeregowy z tarasem na dachu i panoramicznym widokiem na morze…
$483,793
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Manilva, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie domy nad morzem w Manilva Manilva to rozwijający się obszar z korzystnym klimatem…
$578,024
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Szeregowiec 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Genialna kamienica z pięknym widokiem na morze położona w kompleksie mieszkalnym ze wspólnym…
$850,687
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille dwurodzinne z widokiem na pole golfowe w bogatym kompleksie w Mijas, Malaga Mijas to p…
$1,08M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Luksusowa kamienica z przepięknymi panoramicznymi widokami z dużego tarasu na dachu i wspóln…
$682,866
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Luksusowe Domy z Basenem i Panoramicznym Widokiem na Morze w Mijas Costa Mijas Costa to bard…
$1,29M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 346 m²
Imponujący dom szeregowy z basenem, położony w ekskluzywnym ośrodku golfowym, z siłownią, pi…
$785,961
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w Rincon de la Victoria, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Rincon de la Victoria, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Piętro 2
Stylowe wille z widokiem na morze w Rincon de la Victoria Wille znajdują się w Rincon de la …
$806,354
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Szeregowiec 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 2
Spektakularne Domy z Malowniczymi Widokami w Otoczeniu Natury w Mijas Inwestycja zlokalizowa…
$1,23M
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Domy Szeregowe z Prywatnymi Basenami w Ekskluzywnej Lokalizacji w Esteponie Ten no…
$1,20M
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Parametry nieruchomości w Malaga, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
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