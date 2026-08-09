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Wille nad morzem na sprzedaż w Lower Emporda, Hiszpania

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Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Platja dAro
18
Sant Feliu de Guixols
8
Calonge i Sant Antoni
4
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1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Santa Cristina dAro, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Santa Cristina dAro, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 698 m²
FANTASTIC LUXURY HOUSE, WITH A LOT OF CHARACTER, 110 HECT. AND 2 BEACHES, IN A UNIQUE LOCATI…
$4,29M
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Parametry nieruchomości w Lower Emporda, Hiszpania

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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