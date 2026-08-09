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Wille na sprzedaż w Lower Emporda, Hiszpania

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Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Platja dAro
18
Sant Feliu de Guixols
8
Calonge i Sant Antoni
4
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53 obiekty total found
Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Villa with panoramic sea and mountain views, located in the prestigious Mas Nou urbanization…
$1,13M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Piękna willa z widokiem na morze i licencji turystycznej. Ta wspaniała, nowo wybudowana wil…
$1,69M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 674 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom jednoosobowy (budowa zakończona w 2025 roku), położony w jed…
$2,54M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 7 pokojów w Platja dAro, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 385 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale Villa with splendid sea views with rustic interior features. It is located in the m…
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 674 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom jednoosobowy (budowa zakończona w 2025 roku), położony w jed…
$2,54M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 447 m²
$1,52M
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Willa w Castell dAro, Hiszpania
Willa
Castell dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 900 m²
Luksusowa rezydencja w pobliżu plaż Sa Conca i San Paul - S 'Agaro, Costa Przewodniczący Bra…
$11,62M
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Willa w Begur, Hiszpania
Willa
Begur, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 597 m²
Projekt, natura i morze widoki: perła w Ayguablava!W jednym z najbardziej uprzywilejowanych …
$4,06M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Tradycyjny dom 5 minut od Playa de Aro. Jeśli chcesz mieszkać w tradycyjnym katalońskim dom…
$2,61M
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Willa w Begur, Hiszpania
Willa
Begur, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Dom w Begur, Ayguafred. Odległość od morza wynosi około 800 metrów. Całkowita powierzchnia d…
$1,63M
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Willa w Palafrugell, Hiszpania
Willa
Palafrugell, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 375 m²
Oszałamiający dom w stylu rustyku ze wspaniałym ogrodem w pobliżu miasta Palafrujell. Zbudow…
$1,45M
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Willa w Begur, Hiszpania
Willa
Begur, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 430 m²
Nowy nowoczesny dom w mieście Begur. Odległość od morza wynosi około 3,5 km. Powierzchnia do…
$2,29M
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Willa 6 pokojów w Santa Cristina dAro, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Santa Cristina dAro, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 698 m²
FANTASTIC LUXURY HOUSE, WITH A LOT OF CHARACTER, 110 HECT. AND 2 BEACHES, IN A UNIQUE LOCATI…
$4,29M
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Willa w Begur, Hiszpania
Willa
Begur, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Dom z widokiem na morze w centrum miasta Begur. Odległość od centrum Barcelony 130 km, odleg…
$1,74M
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Willa w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Willa
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 467 m²
Trzypiętrowa willa w 2004 roku w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej San Feliu de Guichols, 10…
$1,55M
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Willa w Llafranc, Hiszpania
Willa
Llafranc, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 785 m²
Dom kilka minut od centrum miasta Llafranc na Costa Brava. Ogromna płaska powierzchnia 32,80…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 754 m²
Nowoczesny dom w wyjątkowej lokalizacji w prestiżowym mieście Playa de aro na Costa Brava. M…
$12,20M
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Willa w Begur, Hiszpania
Willa
Begur, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Nowy nowoczesny dom w mieście Begur. Odległość od morza wynosi około 1 km. Całkowita powierz…
$1,74M
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Willa w Begur, Hiszpania
Willa
Begur, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Dom w dzielnicy Sa Tuna Begur. Odległość od centrum Barcelony wynosi 130 km, a do Francji 50…
$917,910
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Willa w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Willa
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Luksusowe domy w S 'AgaroKilka domów w cichej urbanizacji z fantastyczną lokalizacją, w pobl…
$1,74M
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Willa w Palafrugell, Hiszpania
Willa
Palafrugell, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Dom w stylu klasycznym z widokiem na morze w mieście Tamariu, które należą do gminy Palafrog…
$1,22M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 717 m²
Dom w klasycznym stylu z panoramicznym widokiem na morze w urbanizacji Playa de Aro - Mas No…
$3,43M
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Willa w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Willa
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 11
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 220 m²
Willa z dużą działką z widokiem na morze w mieście Sant Feliu de Guichols z pięknym widokiem…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Santa Cristina dAro, Hiszpania
Willa
Santa Cristina dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 800 m²
Luksusowa willa w pobliżu miasta Playa de Aro i pola golfowe na Costa Brava. Z terytorium i …
$3,87M
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Willa w Begur, Hiszpania
Willa
Begur, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 331 m²
Kamienny dom w centrum miasta Begur na Costa Brava. Odległość od centrum Barcelony wynosi 13…
$1,39M
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Willa w Begur, Hiszpania
Willa
Begur, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 242 m²
Dom jest w budowie w dzielnicy Sa Roda Begur. Odległość od morza wynosi około 3,5 km. Całkow…
$2,03M
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Willa w Begur, Hiszpania
Willa
Begur, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Dom w dzielnicy Aiguafreda-Sa Tuna Begur. Odległość od centrum Barcelony wynosi 130 km, a do…
$1,48M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Stylish villa with private garden, swimming pool and spacious terraces. Location-quiet resid…
$2,06M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Dwa nowe widelce w nowoczesnym stylu w mieście Sagaro na Costa Brava. Odległość od morza wyn…
$2,21M
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 726 m²
Willa w pierwszej linii morza z widokiem na plażę Sa Conca w elitarnej urbanizacji La Gavina…
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Parametry nieruchomości w Lower Emporda, Hiszpania

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
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Luksusowe
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