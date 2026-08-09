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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lower Emporda, Hiszpania

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Castell dAro Platja dAro i sAgaro
47
Platja dAro
36
Sant Feliu de Guixols
12
Calonge i Sant Antoni
6
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89 obiektów total found
Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Villa with panoramic sea and mountain views, located in the prestigious Mas Nou urbanization…
$1,13M
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Szeregowiec 5 pokojów w Begur, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Begur, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 318 m²
Liczba kondygnacji 3
New construction semi-detached house in a residential area of ​​Begur a few minutes from the…
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Agencja
Scat Realty
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Piękna willa z widokiem na morze i licencji turystycznej. Ta wspaniała, nowo wybudowana wil…
$1,69M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$669,459
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$588,660
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$888,765
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 1 pokój w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$340,505
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$571,349
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$894,536
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 2 pokoi w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$588,662
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 674 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom jednoosobowy (budowa zakończona w 2025 roku), położony w jed…
$2,54M
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Willa 7 pokojów w Platja dAro, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 385 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale Villa with splendid sea views with rustic interior features. It is located in the m…
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Agencja
Scat Realty
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Penthouse 4 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Piętro 5
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$1,74M
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$507,866
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 3 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$923,367
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 674 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom jednoosobowy (budowa zakończona w 2025 roku), położony w jed…
$2,54M
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Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$681,002
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Szeregowiec w Platja dAro, Hiszpania
Szeregowiec
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe domy promocyjne w S 'AgaroRozpoczęcie sprzedaży 8 luksusowych domów w centrum S 'Agaró …
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Agencja
Scat Realty
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Szeregowiec w Begur, Hiszpania
Szeregowiec
Begur, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 249 m²
ekskluzywny kompleks mieszkalny 27 kamienic, położony zaledwie 5 minut spacerem od centrum B…
$607,840
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Mieszkanie 1 pokój w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$317,114
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Willa w Platja dAro, Hiszpania
Willa
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 447 m²
$1,52M
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Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$894,536
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$473,238
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 2 pokoi w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$594,440
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 4 pokoi w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Gratulujemy wszystkim klientom, którzy tak długo czekali na ofertę na Costa Brava z tak unik…
$3,21M
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Willa w Castell dAro, Hiszpania
Willa
Castell dAro, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 900 m²
Luksusowa rezydencja w pobliżu plaż Sa Conca i San Paul - S 'Agaro, Costa Przewodniczący Bra…
$11,62M
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Willa w Begur, Hiszpania
Willa
Begur, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 597 m²
Projekt, natura i morze widoki: perła w Ayguablava!W jednym z najbardziej uprzywilejowanych …
$4,06M
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Szeregowiec w Platja dAro, Hiszpania
Szeregowiec
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 187 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny w S 'Agaro składa się z ośmiu nowych domów położonych w …
$1,25M
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$588,669
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 3 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$1,35M
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Typy nieruchomości w Lower Emporda.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Lower Emporda, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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