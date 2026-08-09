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Mieszkania na sprzedaż w Lower Emporda, Hiszpania

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Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Platja dAro
15
Sant Feliu de Guixols
4
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30 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$669,459
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$588,660
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$888,765
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$340,505
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$571,349
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$894,536
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$588,662
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Русский, Español
Penthouse 4 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Piętro 5
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$1,74M
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$507,866
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$923,367
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Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$681,002
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Русский, Español
Mieszkanie 1 pokój w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$317,114
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$894,536
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$473,238
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$594,440
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Mieszkanie 4 pokoi w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Gratulujemy wszystkim klientom, którzy tak długo czekali na ofertę na Costa Brava z tak unik…
$3,21M
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$588,669
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$1,35M
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Mieszkanie 5 pokojów w Begur, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Begur, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Nowoczesne, Nowe Apartamenty w Pobliżu Zatoki Sa Riera w Begur Perfekcyjnie położone pomiędz…
$811,866
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Mieszkanie 4 pokoi w Torre Valentina, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torre Valentina, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Przestronny apartament z widokiem na morze w Sant Antonio de Calonge, zaledwie kilka minut o…
$768,497
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Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$432,839
VAT
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Agencja
Scat Realty
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Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartament w nowoczesnym kompleksie w pierwszej linii morza w miejscowości Playa de Aro na C…
$869,110
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Apartament na parterze z dużym tarasem w elitarnym kompleksie w pierwszej linii morza w mieś…
$1,16M
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Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Apartament w nowoczesnym kompleksie w pierwszej linii morza w miejscowości Playa de Aro na C…
$1,05M
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Mieszkanie 3 pokoi w Santa Cristina dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Santa Cristina dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 5
FANTASTIC RENOVATED APARTMENT WITH SEA VIEWS IN CALA SALIONS, TOSSA DE MAR  Beautiful com…
$171,196
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Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Apartament po remoncie w pierwszej linii morza w miejscowości Playa de Aro na Costa Brava. O…
$854,005
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Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartament po remoncie w pierwszej linii morza w miejscowości Playa de Aro na Costa Brava. O…
$755,242
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Gratulujemy wszystkim klientom, którzy tak długo czekali na ofertę na Costa Brava z tak unik…
$3,47M
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Mieszkanie 4 pokoi w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Feliu de Guixols, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Gratulujemy wszystkim klientom, którzy tak długo czekali na ofertę na Costa Brava z tak unik…
$3,13M
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Mieszkanie 4 pokoi w Sant Antoni, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Antoni, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3/5
Przytulny apartament w cichym i przytulnym mieście Sant Antoni de Calonge, zaledwie 200 metr…
$249,959
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Typy nieruchomości w Lower Emporda.

2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Lower Emporda, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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