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Mieszkania z basenem na sprzedaż w lAlacanti, Hiszpania

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Alicante
453
Mutxamel
154
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
34
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57 obiektów total found
Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
$682,978
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Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Fantastyczny apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem i wspaniałym…
$368,053
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 101 m²
Ciesz się nowym domem w Jarcia. W tym nowoczesnym budynku mieszkalnym, przystosowanym do wsp…
$530,220
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie mieszkanie na parterze z garażem i komórką lokatorską, położone na osiedlu z base…
$298,325
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 5
Zachęcające mieszkanie na parterze z prywatnym tarasem, w pełni wyposażoną siłownią i basene…
$219,961
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 91 m²
Estela, nowa promocja pracy przeznaczona dla tych, którzy szukają domu, gdzie design, trwało…
$356,568
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/4
Nienaganne mieszkanie na parterze z prywatnym ogrodem, przestrzeniami coworkingowymi i basen…
$512,728
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Odkryj nowoczesne mieszkania z dwoma lub trzema sypialniami w Calpe, Alicante, miejscu znako…
$447,146
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Niesamowity apartament na średnim poziomie, położony w centrum miasta, z basenem, placem zab…
$481,467
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Odkryj tę wyjątkową willę oferującą niezrownany komfort i wspaniałe widoki w prestiżowym ośr…
$1,73M
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 84 m²
Estela, nowa promocja pracy przeznaczona dla tych, którzy szukają domu, gdzie design, trwało…
$308,491
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Odkryj nowoczesne życie w tych stylowych apartamentach, ktore znajdują się w pobliżu wszystk…
$309,383
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Ekskluzywne Apartamenty w El Albir, Costa Blanca, Blisko Najlepszych Plaż i Miejsc Kulinarne…
$682,978
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 115 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$523,776
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Mieszkanie w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 111 m²
Odkryj harmonijne połączenie elegancji i nowoczesności w Bonalba Green, idealne miejsce do z…
$363,779
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Mieszkanie w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 133 m²
Odkryj harmonijne połączenie elegancji i nowoczesności w Bonalba Green, idealne miejsce do z…
$512,352
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Mieszkanie w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Powierzchnia 71 m²
Casamayor Real Estate oferuje ekskluzywne luksusowe mieszkanie, ze wszystkimi wygodami, o kt…
$480,425
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 89 m²
To jasne odkryte piętro znajduje się w prywatnej urbanizacji w PAU I (Jan Paweł II), jednym …
$336,810
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Mieszkanie w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 116 m²
Odkryj harmonijne połączenie elegancji i nowoczesności w Bonalba Green, idealne miejsce do z…
$370,781
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Mieszkanie w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 116 m²
Odkryj harmonijne połączenie elegancji i nowoczesności w Bonalba Green, idealne miejsce do z…
$467,799
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
Luksusowe mieszkanie na parterze z prywatnym parkingiem, designerską siłownią i udogodnienia…
$640,076
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 119 m²
Odkryj harmonijne połączenie elegancji i nowoczesności w Bonalba Green, idealne miejsce do z…
$369,344
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/5
Atrakcyjne mieszkanie na środkowym piętrze z prywatnym balkonem, w pełni wyposażoną siłownią…
$252,548
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 115 m²
Inmobiliaria Casamayor oferuje ten wspaniały dom położony w jednym z najbardziej wymagającyc…
$554,386
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 89 m²
Estela, nowa promocja pracy przeznaczona dla tych, którzy szukają domu, gdzie design, trwało…
$333,674
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Typy nieruchomości w lAlacanti.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w lAlacanti, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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