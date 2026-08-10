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Mieszkania w górach na sprzedaż w lAlacanti, Hiszpania

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Alicante
453
Mutxamel
154
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
34
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11 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie mieszkanie na parterze z garażem i komórką lokatorską, położone na osiedlu z base…
$298,325
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Welcome to the new residential project in Muxamel, a unique jewel located at the foot of a s…
$360,994
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
Luksusowe mieszkanie na parterze z prywatnym parkingiem, designerską siłownią i udogodnienia…
$640,076
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Stunning middle floor apartment with a playground, swimming pool and beautifully maintained …
$307,449
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Gotowy do zamieszkania, elegancki apartament na parterze z miejscem parkingowym i basenem, p…
$433,719
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/5
Fantastyczny apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem i wspaniałym…
$367,552
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy apartament na parterze z prywatnym parkingiem, designerską siłownią i udogodnienia…
$630,783
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Luksusowy apartament na parterze z prywatną piwnicą, bujnymi ogrodami i basenem w stylu kuro…
$543,978
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 3
Piękny apartament na parterze z basenem, placem zabaw i eleganckimi, zagospodarowanymi teren…
$269,307
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 6 pokojów w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Mieszkanie 6 pokojów
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 101 m²
Luxurious Three Bedroom Apartment in Alicante, Spain Welcome to your exquisite Mediterran…
$417,651
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Mieszkanie 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
This complex is located in a fantastic urbanization with the pool, garden, and relaxation sp…
$263,774
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Typy nieruchomości w lAlacanti.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w lAlacanti, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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