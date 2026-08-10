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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Girones, Hiszpania

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Girona
6
7 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Girona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Girona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Parku Plaça Ciutat de Figueres w Gironie Apartamenty znajdują się w pobli…
$565,635
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Mieszkanie 3 pokoi w Girona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Girona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Parku Plaça Ciutat de Figueres w Gironie Apartamenty znajdują się w pobli…
$348,441
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Mieszkanie 3 pokoi w Girona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Girona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Parku Plaça Ciutat de Figueres w Gironie Apartamenty znajdują się w pobli…
$479,687
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LDV InvestLDV Invest
Dom 5 pokojów w Llagostera, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Llagostera, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Liczba kondygnacji 1
Comfortable newly built house on one floor, with a CLT panel structure of 150 m2 with 4 bedr…
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Girona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Girona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Ten apartament w centrum wyróżnia się nowoczesnym stylem i doskonałym połączeniem z otaczają…
$454,631
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Mieszkanie 4 pokoi w Girona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Girona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 2/5
Apartamenty Blisko Parku Plaça Ciutat de Figueres w Gironie Apartamenty znajdują się w pobli…
$440,197
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Willa w Girona, Hiszpania
Willa
Girona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 200 m²
Masia XVII wieku, 15 km od drugiego co do wielkości miasta Katalonia - Girona i 20 km od Cos…
$3,01M
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Typy nieruchomości w Girones.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Girones, Hiszpania

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