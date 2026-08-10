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Domy na sprzedaż w Girones, Hiszpania

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2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Llagostera, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Llagostera, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Liczba kondygnacji 1
Comfortable newly built house on one floor, with a CLT panel structure of 150 m2 with 4 bedr…
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Willa w Girona, Hiszpania
Willa
Girona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 200 m²
Masia XVII wieku, 15 km od drugiego co do wielkości miasta Katalonia - Girona i 20 km od Cos…
$3,01M
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Parametry nieruchomości w Girones, Hiszpania

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