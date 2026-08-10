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Mieszkania na sprzedaż w Girones, Hiszpania

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Girona
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5 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Girona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Girona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Parku Plaça Ciutat de Figueres w Gironie Apartamenty znajdują się w pobli…
$565,635
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Mieszkanie 3 pokoi w Girona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Girona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Parku Plaça Ciutat de Figueres w Gironie Apartamenty znajdują się w pobli…
$348,441
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Mieszkanie 3 pokoi w Girona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Girona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Parku Plaça Ciutat de Figueres w Gironie Apartamenty znajdują się w pobli…
$479,687
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Girona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Girona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Ten apartament w centrum wyróżnia się nowoczesnym stylem i doskonałym połączeniem z otaczają…
$454,631
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Mieszkanie 4 pokoi w Girona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Girona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 2/5
Apartamenty Blisko Parku Plaça Ciutat de Figueres w Gironie Apartamenty znajdują się w pobli…
$440,197
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Typy nieruchomości w Girones.

3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Girones, Hiszpania

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