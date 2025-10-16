Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w Girona, Hiszpania

Lloret de Mar
96
Blanes
35
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
28
Platja dAro
22
27 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Peralada, Hiszpania
TOP TOP
Willa 5 pokojów
Peralada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Cena na żądanie
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 449 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULEUSE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER À TOSSA DE MAR  Fantastique maison moderne, …
$2,73M
Willa 9 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC HOUSE WITH DOUBLE PLOT AND BEAUTIFUL VIEWS TO THE SEA AND THE MOUNTAIN IN LLORET D…
$694,566
Willa 6 pokojów w Blanes, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Blanes, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
EXCELLENT HOUSE OF HIGH STANDING WITH A PRECIOUS VIEWS TO THE SEA, IN LA CALA SANT FRANCESC,…
$1,71M
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS HIGH STANDING HOUSE AND PANORAMIC SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  Welcome to your dr…
$1,34M
Willa 5 pokojów w Blanes, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Blanes, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 473 m²
Liczba kondygnacji 2
HOUSE WITH FANTASTIC SEA VIEWS IN SANTA CRISTINA, BLANES  It is a large house of about 47…
$802,483
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS HOUSE NEAR THE SEA IN CANYELLES, LLORET DE MAR  It is a large property, with 2 i…
$854,377
Szeregowiec 5 pokojów w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL TERRACED HOUSE, WITH 4 BEDROOMS AND GARAGE, IN SANTA CLOTILDE, LLORET DE MAR  T…
$556,388
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Serrabrava, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 309 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC HOUSE WITH INCREDIBLE SEA VIEWS IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  It is a beautifu…
$815,218
Bliźniak 7 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Bliźniak 7 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC SEMI-DETACHED HOUSE WITH TOURIST LICENSE AND SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  Welcom…
$561,738
Willa 5 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 877 m²
Liczba kondygnacji 2
EXCELLENT HIGH-STANDARD HOUSE WITH BEAUTIFUL SEA VIEWS, IN LLORET DE MAR  This fantastic …
$1,50M
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL LUXURY HOUSE WITH SEA VIEWS IN ROCA GROSSA, LLORET DE MAR  Welcome to an impres…
$801,413
Szeregowiec 6 pokojów w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL HOUSE WITH INCREDIBLE SEA VIEWS AND TOURIST LICENSE, IN AN UNBEATABLE AREA OF LLOR…
$1,25M
Willa 6 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Exclusive property with private pool and wonderful sea views in Cala Canyelles, Lloret de Ma…
$1,93M
Dom 6 pokojów w Tossa de Mar, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Tossa de Mar, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL HOUSE WITH TWO INDEPENDENT HOUSES, WITH GARAGE AND BEAUTIFUL SEA VIEWS, IN TOSSA D…
$505,435
Willa 4 pokoi w Blanes, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Blanes, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC LUXURY HOUSE IN CALA SANT FRANCESC, BLANES  Preciosa casa de 450m2 situada en l…
$1,93M
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Serrabrava, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS LUXURY HOUSE WITH SEA VIEWS AND RECENTLY BUILT IN LLORET DE MAR  This spectacula…
$1,36M
Dom 5 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL HOUSE WITH SPECTACULAR SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  It is a fantastic house of r…
$759,684
Willa 6 pokojów w Santa Cristina dAro, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Santa Cristina dAro, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 698 m²
FANTASTIC LUXURY HOUSE, WITH A LOT OF CHARACTER, 110 HECT. AND 2 BEACHES, IN A UNIQUE LOCATI…
$4,29M
Willa 8 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 474 m²
Liczba kondygnacji 2
GREAT HOUSE WITH FABULOUS SEA VIEWS AND TOURIST LICENSE IN LLORET DE MAR  This beautiful …
$570,653
Willa 7 pokojów w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL MEDITERRANEAN STYLE HOUSE, WITH PANORAMIC SEA VIEWS  This fabulous house with g…
$1,03M
Dom 8 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Dom 8 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 447 m²
Liczba kondygnacji 2
INCREDIBLE HOUSE WITH TOURIST LICENSE AND FABULOUS SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  This fanta…
$757,610
Willa 5 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS LUXURY HOUSE IN MONTGODA, LLORET DE MAR  This beautiful luxury villa has been co…
$1,41M
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 402 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC LUXURY HOUSE WITH INCREDIBLE SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  Discover this exceptio…
$1,68M
Willa 4 pokoi w Blanes, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Blanes, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS LUXURY HOUSE WITH MOUNTAIN VIEWS AND SPECTACULAR FINISHES IN BLANES  It is an in…
$1,20M
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 464 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL HOUSE WITH BEAUTIFUL SEA VIEWS IN CALA CANYELLES, LLORET DE MAR  It is a beauti…
$904,131
Willa 6 pokojów w Blanes, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Blanes, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
Fabulous luxury house with 6 bedrooms and 4 bathrooms, garden, swimming pool and sea views C…
$1,98M
