  2. Hiszpania
  3. Girona
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Girona, Hiszpania

Lloret de Mar
96
Blanes
35
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
28
Platja dAro
22
7 obiektów total found
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS HOUSE NEAR THE SEA IN CANYELLES, LLORET DE MAR  It is a large property, with 2 i…
$854,377
Szeregowiec 5 pokojów w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL TERRACED HOUSE, WITH 4 BEDROOMS AND GARAGE, IN SANTA CLOTILDE, LLORET DE MAR  T…
$556,388
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Serrabrava, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS LUXURY HOUSE WITH SEA VIEWS AND RECENTLY BUILT IN LLORET DE MAR  This spectacula…
$1,36M
Willa 6 pokojów w Santa Cristina dAro, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Santa Cristina dAro, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 698 m²
FANTASTIC LUXURY HOUSE, WITH A LOT OF CHARACTER, 110 HECT. AND 2 BEACHES, IN A UNIQUE LOCATI…
$4,29M
Dom 3 pokoi w Serrabrava, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL 3-BEDROOM HOUSE WITH SEA VIEWS IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Beautiful house w…
$235,395
Willa 8 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 474 m²
Liczba kondygnacji 2
GREAT HOUSE WITH FABULOUS SEA VIEWS AND TOURIST LICENSE IN LLORET DE MAR  This beautiful …
$570,653
Willa 4 pokoi w Blanes, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Blanes, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS LUXURY HOUSE WITH MOUNTAIN VIEWS AND SPECTACULAR FINISHES IN BLANES  It is an in…
$1,20M
