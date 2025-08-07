Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

Aspe
5 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piętro 1/3
Oferujemy apartamenty w pięknym kompleksie mieszkalnym na przedmieściach Alicante w mieście …
$491,887
Mieszkanie 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy duplex dwóch pięter w pięknym kompleksie mieszkalnym na przedmieściach Alicant…
$306,706
Mieszkanie 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/3
Oferujemy apartamenty w pięknym kompleksie mieszkalnym na przedmieściach Alicante w mieście …
$341,427
Mieszkanie 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 3/3
Oferujemy apartamenty w pięknym kompleksie mieszkalnym na przedmieściach Alicante w mieście …
$538,182
Mieszkanie 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1
Oferujemy apartamenty w pięknym kompleksie mieszkalnym na przedmieściach Alicante w mieście …
$289,345
