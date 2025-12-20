Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Hiszpania
  3. el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

Aspe
8
Petrer
3
6 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Winnice w Hondón Hondón de las N…
$353,894
Mieszkanie 3 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Winnice w Hondón Hondón de las N…
$237,863
Mieszkanie 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Winnice w Hondón Hondón de las N…
$324,886
Penthouse 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Winnice w Hondón Hondón de las N…
$353,894
Penthouse 3 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Winnice w Hondón Hondón de las N…
$255,268
Mieszkanie 3 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Winnice w Hondón Hondón de las N…
$278,474
Typy nieruchomości w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
