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Domy na sprzedaż w Costa del Sol, Hiszpania

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Marbella
1040
Estepona
479
San Pedro Alcantara
455
Fuengirola
105
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2 956 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
TOP TOP
Dom 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Calahonda. 4 łóżko · 3 wanna · 159 m ² zbudowany. Przedst…
$604,732
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Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
UP UP
Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Dom 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 327 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w Los Pacos. 5 łóżko · 3 wanna · 327 m ² zbudowany. Przeds…
$1,13M
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Dom 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 226 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 4 łóżko · 4 wanna · 226 m ² zbudowany. …
$2,19M
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Dom 5 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 407 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w Benahavís. 5 łóżko · 5 wanna · 407 m ² zbudowany. Przeds…
$4,91M
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Dom 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
Willa z trzema sypialniami na sprzedaż w El Chaparral. 3 łóżko · 3 wanna · 293 m ² zbudowany…
$1,15M
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Dom 7 pokojów w Marbella, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 401 m²
Willa z 7 sypialniami na sprzedaż w Marbella - Puerto Banus. 7 łóżko · 3 wanna · 401 m ² zbu…
$2,77M
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Dom 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 292 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Calahonda. 4 łóżko · 3 wanna · 292 m ² zbudowany. Przedst…
$670,387
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Dom 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 391 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Cerros del Aguila. 4 łóżko · 6 wanna · 391 m ² zbudowany…
$1,12M
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Dom 5 pokojów w Ricmar, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 326 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w El Rosario. 5 łóżko · 5 wanna · 326 m ² zbudowany. Przed…
$2,39M
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Dom 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 276 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w La Cala de Mijas. 4 łóżko · 3 wanna · 276 m ² zbudowany. …
$575,962
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Dom 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Las Lagunas. 4 łóżko · 3 wanna · 177 m ² zbudowany. Przed…
$505,681
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Dom 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 761 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Los Monteros. 4 łóżko · 5 wanna · 761 m ² zbudowany. Prz…
$6,35M
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Dom 6 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 038 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Benahavís. 6 łóżko · 8 wanna · 1038 m ² zbudowany. Przed…
$4,62M
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Dom 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
3-sypialna willa na sprzedaż w El Faro. 3 łóżko · 2 wanna · 100 m ² zbudowany. Przedstawione…
$1,03M
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Dom 4 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Istán. 4 łóżko · 3 wanna · 209 m ² zbudowany. Przedstawio…
$981,310
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Dom 6 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 6 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 305 m²
6-sypialnia kamienica na sprzedaż w Guadalmina Alta. 6 łóżko · 4 wanna · 305 m ² zbudowany. …
$1,67M
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Willa 6 pokojów w Casares, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Casares, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 713 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa Gotowa do Zamieszkania Obok Pola Golfowego w Casares Willa gotowa do zamieszkania znaj…
$7,50M
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Dom 4 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 427 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Benahavís. 4 łóżko · 4 wanna · 427 m ² zbudowany. Przeds…
$3,34M
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Dom 4 pokoi w Artola, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Artola, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Marbesa. 4 łóżko · 3 wanna · 125 m ² zbudowany. Przedstaw…
$865,726
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Dom 4 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 289 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Benahavís. 4 łóżko · 3 wanna · 289 m ² zbudowany. Przedst…
$1,38M
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Dom 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
3-pokojowe kamienica na sprzedaż w Mijas Golf. 3 łóżko · 3 wanna · 131 m ² zbudowany. Przeds…
$490,480
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Dom 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 505 m²
4-sypialna willa na sprzedaż w Coín. 4 łóżko · 3 wanna · 505 m ² zbudowany. Przedstawione pr…
$2,22M
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Dom 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w Nueva Andalucía. 3 łóżko · 2 wanna · 100 m ² zbudowany. P…
$825,160
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Dom 4 pokoi w Ricmar, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 295 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Elvirii. 4 łóżko · 3 wanna · 295 m ² zbudowany. Przedsta…
$1,38M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Pobudka na plaży Elviria, Marbella East, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, z widokie…
$2,88M
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Dom 4 pokoi w Manilva, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Manilva, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w La Duquesa. 4 łóżko · 4 wanna · 210 m ² zbudowany. Przed…
$1,33M
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Dom 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Riviera del Sol. 4 łóżko · 3 wanna · 152 m ² zbudowany. …
$1,11M
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Dom 4 pokoi w Casares, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Casares, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 528 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Casares. 4 łóżko · 4 wanna · 528 m ² zbudowany. Przedsta…
$4,85M
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Dom 5 pokojów w Manilva, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Manilva, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w Manilva. 5 łóżko · 4 wanna · 180 m ² zbudowany. Przedsta…
$685,395
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Typy nieruchomości w Costa del Sol.

wille
domy wolnostojące
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Costa del Sol, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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