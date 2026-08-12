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Domy Szeregowe w Costa del Sol, Hiszpania

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Marbella
44
Estepona
38
San Pedro Alcantara
16
Fuengirola
4
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145 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Spektakularne Domy z Malowniczymi Widokami w Otoczeniu Natury w Mijas Inwestycja zlokalizowa…
$1,11M
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Szeregowiec 4 pokoi w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Manilva, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Domy z Widokiem na Morze w Kompleksie w Stylu Kurortowym w Manilva, Malaga Manilva cieszy si…
$467,947
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Szeregowiec 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 4
Domy Szeregowe w Kompleksie Mieszkaniowym z Widokiem na Morze w Fuengiroli Domy szeregowe zn…
$1,38M
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TekceTekce
Szeregowiec 4 pokoi w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Manilva, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Domy Szeregowe Blisko Pola Golfowego w Manilva Domy szeregowe znajdują się w mie…
$600,520
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Podwyższony dom szeregowy z przestronnymi tarasami i basenem, położony w ośrodku golfowym, z…
$734,309
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Domy Szeregowe z Prywatnymi Ogrodami przy Plaży w Fuengirola Projekt znajduje się …
$800,333
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Szeregowiec w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Nowoczesny strzeżony kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszar…
$913,479
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Nowoczesne Domy Blisko Wybrzeża w El Chaparral, Mijas Położone w Maladze, Mijas oferuje spok…
$1,17M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Zabudowie Szeregowej z Widokiem na Morze w La Cala de Mijas Nowe domy szeregowe powst…
$795,762
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Fantastyczny szeregowiec na rogu z w pełni wyposażoną kuchnią, dużymi tarasami, prywatnym ga…
$682,369
VAT
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Szeregowiec 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Stylu Śródziemnomorskim z Basenem w Esteponie w Hiszpanii Położona między Morzem Śród…
$855,825
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Niesamowity szeregowiec z w pełni wyposażoną kuchnią, prywatnym tarasem na dachu i panoramic…
$688,046
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Gotowe do Zamieszkania Domy Szeregowe w Esteponie na Costa del Sol z Ekskluzywnymi Basenami,…
$553,799
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe, Ekologiczne Wille Blisko Morza w Mijas Costa Mijas Costa to malownicza część Costa …
$1,02M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Funkcjonalne Domy Szeregowe przy Polu Golfowym z Oceną Efektywności Energetycznej „A” w Mija…
$752,695
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa ze wspólnym basenem, tarasem i dużym ogrodem położona obok pola golfowego …
$926,972
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe Domy Szeregowe Blisko Morza w Marbelli, Hiszpania Marbella to symbol ukazujący bogactwo…
$2,23M
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Szeregowiec 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny, luksusowy dom szeregowy z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zachwycają…
$715,044
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Wspaniały dom szeregowy z bujnym ogrodem, basenami, siłownią i klubem towarzyskim, położony …
$517,367
VAT
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Szeregowiec 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Niesamowity dom szeregowy z ogromnym tarasem na dachu, ogrodem, prywatnym basenem i siłownią…
$835,435
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Luksusowy dom szeregowy z ogromnym tarasem, ogrodem, basenem i siłownią, położony tuż przy p…
$1,03M
VAT
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Szeregowiec w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec
Estepona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
! NOWY NA RYNKU!!! Piękny czteropiętrowy kamienica, z trzema dużymi pokojami, znajduje się w…
$765,237
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe Domy Szeregowe wprzy Polu Golfowym z Doskonałym Stosunkiem Jakości do Ceny w Mijas Ten …
$526,441
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Szeregowiec 5 pokojów w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Manilva, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie domy nad morzem w Manilva Manilva to rozwijający się obszar z korzystnym klimatem…
$578,024
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Szeregowiec 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Genialna kamienica z pięknym widokiem na morze położona w kompleksie mieszkalnym ze wspólnym…
$850,687
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 409 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Stylu Skandynawskim z Prywatnymi Ogrodami w Popularnej Dzielnicy Mijas To nowe osiedl…
$1,73M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille dwurodzinne z widokiem na pole golfowe w bogatym kompleksie w Mijas, Malaga Mijas to p…
$1,08M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Luksusowa kamienica z przepięknymi panoramicznymi widokami z dużego tarasu na dachu i wspóln…
$682,866
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Piętro 2/2
Fantastyczny dwupoziomowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze i…
$581,912
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Luksusowe Domy z Basenem i Panoramicznym Widokiem na Morze w Mijas Costa Mijas Costa to bard…
$1,29M
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Parametry nieruchomości w Costa del Sol, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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