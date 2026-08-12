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Wille na sprzedaż w Costa del Sol, Hiszpania

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Marbella
208
Estepona
116
San Pedro Alcantara
45
Fuengirola
32
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571 obiekt total found
Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
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Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Willa 6 pokojów w Casares, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Casares, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 713 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa Gotowa do Zamieszkania Obok Pola Golfowego w Casares Willa gotowa do zamieszkania znaj…
$7,50M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Pobudka na plaży Elviria, Marbella East, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, z widokie…
$2,88M
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Willa w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Willa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
OPULENT VILLA WITH GOLF VIEWSStep into luxury with this frontline golf villa in the heart of…
$7,54M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 647 m²
$7,46M
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 626 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille Gotowe do Zamieszkania, Położone przy Polu Golfowym w Esteponie Wolnostojące wille zna…
$2,77M
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Willa 8 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 606 m²
Niezwykła nowo wybudowana willa z prywatnym basenem, zachwycającym widokiem i uroczym ogrode…
$4,22M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 505 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze w Popularnej Dzielnicy w Fuengiroli Ten wyjątkowy projekt w budowi…
$3,42M
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Willa w Fuengirola, Hiszpania
Willa
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Opis przedmiotu: Ten piękny odnowiony dom znajduje się zaledwie 500 metrów od plaży w Fuengi…
$591,416
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
OFF PLAN VILLA PROJECTLAS LOMAS DE MARBELLA CLUB, GOLDEN MILE MARBELLA Nowy do budowy planu …
$4,18M
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Willa 7 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 259 m²
Nowoczesne Wille Otoczone Naturą w Benahavís Benahavís to jedno z najbardziej pożądanych mie…
$13,03M
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Willa w Mijas, Hiszpania
Willa
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 403 m²
Opis przedmiotu: Te ekskluzywne wille znajdują się w pięknym miasteczku Mijas, gdzie można p…
$2,41M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z dużym basenem bez granic możliwości i niesamowitym widokiem na morze, otoc…
$1,15M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Villa Summer is a newly built residence that masterfully blends sleek modern architecture wi…
$10,38M
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Willa w Fuengirola, Hiszpania
Willa
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 401 m²
$4,13M
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Willa w Ricmar, Hiszpania
Willa
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 794 m²
Opis przedmiotu: Ta ekskluzywna kolekcja 11 willi w prestiżowej dzielnicy Marbella oferuje k…
$2,59M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Benalmadena, Hiszpania
Willa
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 201 m²
$1,12M
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Willa 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 683 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża willa typu deluxe w Marbelli z basenem, windą i tarasem na dachu z niesamowitym panoram…
$2,09M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Luksusowa willa z dużym basenem, ogrodem i widokiem na morze położona w ośrodku golfowym w p…
$1,19M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Mijas, Hiszpania
Willa
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 391 m²
$2,39M
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Willa w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Willa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 7
Powierzchnia 1 636 m²
$22,72M
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy designerska willa z dużym basenem, ogrodem i pięknym widokiem na morze, położ…
$1,72M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
Elegancka Willa z Basenem i Widokiem na Pole Golfowe w Mijas Mijas Golf to jedna z najbardzi…
$4,30M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Urb. Altos de Puente RomanoGolden Mile, Marbella Beautiful, classical style Villa, build to …
$4,06M
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Willa w Benahavis, Hiszpania
Willa
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 129 m²
$8,03M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
BRAND NEW IN LOMAS DE MARBELLALOMAS DEL VIRREY is a residential complex consisting of luxuri…
$4,87M
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Willa w Estepona, Hiszpania
Willa
Estepona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 469 m²
Seven Diamonds by TM znajduje się w zapierającym dech w piersiach otoczeniu w samym sercu Zł…
$1,77M
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Willa w Benahavis, Hiszpania
Willa
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 356 m²
$4,22M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
TRADITIONAL VILLA IN MARBELLA CENTERMagnificent family villa of 700 m² of surface and 1482 m…
$2,90M
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Willa w Estepona, Hiszpania
Willa
Estepona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 259 m²
$1,78M
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Parametry nieruchomości w Costa del Sol, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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