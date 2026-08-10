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Domy Szeregowe w górach w Katalonia, Hiszpania

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Girona
18
Barcelona
9
Lloret de Mar
13
Castelldefels
3
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2 obiekty total found
Szeregowiec 5 pokojów w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL TERRACED HOUSE, WITH 4 BEDROOMS AND GARAGE, IN SANTA CLOTILDE, LLORET DE MAR  T…
$556,388
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Szeregowiec 5 pokojów w Vinyols i els Arcs, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Vinyols i els Arcs, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Parametry nieruchomości w Katalonia, Hiszpania

z garażem
z Widok na morze
Tanie
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