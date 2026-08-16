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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Barcelones, Hiszpania

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Barcelona
350
lHospitalet de Llobregat
4
355 obiektów total found
Sklep 2 039 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 2 039 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 2 039 m²
Lokale handlowe na sprzedaż na jednej z głównych ulic Barcelony - Arago, zaledwie dwie przec…
$4,40M
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Nieruchomości komercyjne 392 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 392 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 392 m²
Na sprzedaż lokale handlowe położone przy Paseo de Gracia, kluczowej alei handlowej w Barcel…
$13,89M
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Lokale gastronomiczne 308 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 308 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 308 m²
Na sprzeda? lokal handlowy z wiarygodnym najemca w Barcelonie. środowisko: Diagonalne A…
$1,49M
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Hotel 2 002 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 2 002 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 2 002 m²
Hotel jest na sprzedaż z licencją na działalność hotelową i 5 lokali handlowych. Obiekt znaj…
$17,36M
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Lokale gastronomiczne 96 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 96 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w uprzywilejowanej dzielnicy Barcelony.Środowisko:ak…
$607,635
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Nieruchomości komercyjne 360 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 360 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 360 m²
Lokale handlowe w okolicy Sant Gervasi, Barcelona. Powierzchnia 360 m2: pierwsze piętro 133…
$1,02M
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 526 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 526 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 526 m²
Lokale handlowe w dzielnicy Gracia w Barcelonie.Pokój na rogu naprzeciwko przejścia dla pies…
$1,00M
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Nieruchomości komercyjne 815 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 815 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 815 m²
Lokale handlowe w dzielnicy Eixample w Barcelonie.Powierzchnia całkowita 815 m2 na dwóch pię…
$2,72M
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Sklep 5 182 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 5 182 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 5 182 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z wiarygodnym najemcą na przedmieściach Barcelony.Środowisko:obs…
$6,94M
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Sklep 254 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 254 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 254 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w Barcelonie.Środowisko:gęste budynki mieszkalne;Aleja…
$1,04M
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Lokale gastronomiczne 440 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 440 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 440 m²
Lokale handlowe na sprzedaż na jednym z kluczowych bulwarów Barcelony. Tutaj znajdują się po…
$7,12M
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Lokale gastronomiczne 75 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 75 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż najemca na Golden Square w Barcelonie - miejsce z najbardziej płynnych lokali ha…
$1,04M
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Nieruchomości komercyjne 64 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 64 m²
Lokale handlowe w Sutat Baya w Barcelonie.Powierzchnia całkowita wynosi 64 metry kwadratowe.…
$786,768
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Nieruchomości komercyjne 1 474 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 474 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 1 474 m²
Na sprzedaż trzypiętrowe pomieszczenia handlowe w centralnej dzielnicy mieszkalnej Barcelony…
$3,73M
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Sklep 470 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 470 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 470 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z wiarygodnym najemcą w Barcelonie.Środowisko:Obszar mieszkalnyR…
$1,48M
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Sklep 294 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 294 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 294 m²
Na sprzedaż lokali komercyjnych z wiarygodnym najemcą w prestiżowej dzielnicy Barcelony.Środ…
$9,49M
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Nieruchomości komercyjne 85 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 85 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 85 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w Barcelonie.Środowisko:obszar mieszkalny ze stabilnym popytem h…
$229,165
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Nieruchomości komercyjne 390 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 390 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 390 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w centrum Barcelony.Środowisko:Sagrada Familia - główn…
$1,15M
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Nieruchomości komercyjne 359 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 359 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 359 m²
Commercial premises in the Ciutat Beya area of ​​Barcelona.Total area 359 sq. m.: 79.5 sq. m…
$1,24M
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Nieruchomości komercyjne 711 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 711 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 711 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w centralnej części Barcelony. Środowisko:obszar mie…
$1,16M
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Lokale gastronomiczne 330 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 330 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą na przedmieściach Barcelony.Środowisko:gęsty obszar …
$1,16M
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Nieruchomości komercyjne 190 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 190 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 190 m²
Unikalna oferta dla inwestorów: dwupiętrowa przestrzeń w najbardziej znanym obszarze Barcelo…
$1,39M
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Nieruchomości komercyjne 55 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 55 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 55 m²
Lokale handlowe w Rambla Raval w Barcelonie.Powierzchnia całkowita wynosi 55 metrów kwadrato…
$1,06M
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Nieruchomości komercyjne 240 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 240 m²
Przedmieścia handlowe w uprzywilejowanej okolicy miasta.Otoczenia:największy stadion w Europ…
$925,920
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Sklep 98 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 98 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 98 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z wiarygodnym najemcą w dzielnicy mieszkalnej w Barcelonie.Środo…
$759,254
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Nieruchomości komercyjne 157 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 157 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 157 m²
lokale handlowe w okolicy Sant Antoni naprzeciwko przejazdu pieszego w Barcelonie.Pokój 157 …
$318,906
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Nieruchomości komercyjne 240 m² w Badalona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Badalona, Hiszpania
Powierzchnia 240 m²
Lokale handlowe w Badalonie.Kącik pokoju z 8 dużych gabloty. Powierzchnia całkowita wynosi 2…
$588,037
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Sklep 1 595 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 1 595 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 1 595 m²
Lokale komercyjne na sprzedaż z wiarygodnym najemcą w centralnej części Barcelony.Środowisko…
$2,78M
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Lokale gastronomiczne 400 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 400 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w uprzywilejowanej dzielnicy Barcelony.Środowisko:ob…
$1,85M
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Sklep 741 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 741 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 741 m²
Na sprzeda? partie dwóch lokali handlowych w uprzywilejowanej dzielnicy Barcelony.Środowisko…
$2,89M
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Typy nieruchomości w Barcelones.

restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
sklepy
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