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Hotele na sprzedaż w Barcelones, Hiszpania

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4 obiekty total found
Hotel 2 002 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 2 002 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 2 002 m²
Hotel jest na sprzedaż z licencją na działalność hotelową i 5 lokali handlowych. Obiekt znaj…
$17,36M
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Hotel 2 914 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 2 914 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 2 914 m²
Hotel 4 * w popularnym ośrodku miejscowości Sitges zaledwie 40 km od centrum Barcelony.Środo…
$37,04M
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Hotel 606 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 606 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 606 m²
Na sprzeda? trzykondygnacyjny budynek dla hotelu na przedmieściach Barcelony.Środowisko:wiel…
$1,01M
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Hotel 475 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 475 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 475 m²
Boutique Hotel na sprzedaż w centrum Sitges. Środowisko:plac miejskiogromny wybór hoteli i a…
$1,85M
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Typy nieruchomości w Barcelones.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia biurowe
sklepy
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