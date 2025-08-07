Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Badajoz, Hiszpania

36 obiektów total found
Penthouse w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Penthouse
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Wspaniały penthouse przy plaży Estepona. Bezkonkurencyjna lokalizacja, otoczona wszelkieg…
$341,696
$341,696
Mieszkanie 1 pokój w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Apartment at the beach in Estepona, floor of a very wide room, ideal for holiday rental or a…
$147,526
$147,526
Mieszkanie 4 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Możliwość zakupu dwóch pięter w centrum, dwa są sprzedawane razem, jedno na pierwszym piętrz…
$356,883
$356,883
TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
No17.2nd PLANT. Wspaniałe mieszkanie nowej konstrukcji Położony w centrum miasta Estepona. W…
$509,063
$509,063
Penthouse w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Penthouse
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Pięknie urządzony dwupoziomowy penthouse z widokiem na morze i pole golfowe. Z salonem i ja…
$374,239
$374,239
Penthouse w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Penthouse
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Penthouse Maisonette zbudowany w 2018 roku. Ekspozycja południowo-zachodnia. Pierwsze piętro…
$436,070
$436,070
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Nº 28. 3rd Attic Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the …
$758,215
$758,215
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Apartment in full sports port with surveillance at 24h, near all services this fantastic flo…
$260,340
$260,340
Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Fantastic two -bedroom apartment in the center of Estepona, very well located near all kinds…
$162,713
$162,713
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Nice apartment in private urbanization in the Selwo area, the house is distributed in an ent…
$265,764
$265,764
Mieszkanie 4 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Nº18.Plant 2nd. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of …
$487,975
$487,975
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Floor 50 meters from the beach, with three very wide bedrooms with built -in cabinets, a lar…
$229,967
$229,967
Mieszkanie 4 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Nº25.plant 3. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of Es…
$634,368
$634,368
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piękny apartament w najlepszej dzielnicy hiszpańskiej alei ze względu na widoki i spokój, mi…
$482,714
$482,714
Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Invest in the fashionable city, because Estepona is unique on the Costa del Sol !! In the f…
$378,578
$378,578
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Excellent floor very well located with views and in an excellent position in Estepona with a…
$334,103
$334,103
Kawalerka w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Kawalerka
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Studiuj 200 metrów od plaży. Jest to bardzo jasny parter w urbanizacji z ogrodem i basenem.…
$184,408
$184,408
Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Nº 20 .2º Plant.Magnifica Apartment of New Construión located in the center of the city of E…
$354,310
$354,310
Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Mieszkanie w ekskluzywnej urbanizacji na wysoce skonsolidowanym obszarze. Otoczony kategoria…
$260,340
$260,340
Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Nº15.plant 2nd. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of …
$260,722
$260,722
Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
W wspaniałej urbanizacji Coto Real Apartament z widokiem na morze Zamknięta urbanizacja, za…
$195,255
$195,255
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Nº21. 3rd Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of…
$550,473
$550,473
Mieszkanie 1 pokój w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Nice Apartment North Estepona. Modern with great qualities, double glazing windows, large …
$137,763
$137,763
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Beautiful apartment in the center of Estepona in an urbanization with a pool and surrounded …
$178,984
$178,984
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Magnificent floor in the first line beach with all the comforts that a property of this cate…
$402,442
$402,442
Mieszkanie 1 pokój w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Urocze mieszkanie na starym mieście na wspólnym tarasie na parterze, składające się z 1 sypi…
$151,865
$151,865
Mieszkanie 4 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Four bedroom apartment in the first line of beach in the historic center of Estepona, with f…
$581,426
$581,426
Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Nº 12. 1st Plant.Magnific New construction apartment located in the center of the city of Es…
$288,392
$288,392
Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Great apartment located in the sports port of Estepona, an area in great demand for its prox…
$258,062
$258,062
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Great housing on the first floor with side views to the sea. It consists of 3 bedrooms, dini…
$205,018
$205,018

Parametry nieruchomości w Badajoz, Hiszpania

