Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Badajoz, Hiszpania

Mieszkanie w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Powierzchnia 106 m²
Kompleks położony jest na wybrzeżu Costa Blanca, przy plaży Albir w Alfaz del Pi (Alicante),…
$506,243
Mieszkanie w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Powierzchnia 190 m²
Inwestycja składa się z 14 mieszkań, wszystkie z dużymi tarasami, dwóch lokali usługowych na…
$1,00M
Mieszkanie w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Powierzchnia 138 m²
Nowy kompleks mieszkalny bungalowów w prestiżowej dzielnicy Finestrat-Benidorm na Costa Blan…
$361,499
