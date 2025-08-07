Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Badajoz
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Badajoz, Hiszpania

penthouse’y
8
apartamenty wielopoziomowe
4
1 pokojowe
7
2 pokojowe
38
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
8 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
No17.2nd PLANT. Wspaniałe mieszkanie nowej konstrukcji Położony w centrum miasta Estepona. W…
$509,063
Zostaw prośbę
Penthouse w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Penthouse
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Penthouse Maisonette zbudowany w 2018 roku. Ekspozycja południowo-zachodnia. Pierwsze piętro…
$436,070
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Nice apartment in private urbanization in the Selwo area, the house is distributed in an ent…
$265,764
Zostaw prośbę
TekceTekce
Kawalerka w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Kawalerka
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Studiuj 200 metrów od plaży. Jest to bardzo jasny parter w urbanizacji z ogrodem i basenem.…
$184,408
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Nº 12. 1st Plant.Magnific New construction apartment located in the center of the city of Es…
$288,392
Zostaw prośbę
Penthouse w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Penthouse
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Attic in the new area of ​​Los Lances Beach. It is located in urbanization with gardens and…
$412,205
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Great floor in a high standing residential area, saved 24 hours, in the beach front line 10 …
$649,766
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Nº14. 2nd Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of…
$254,300
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Badajoz, Hiszpania

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się