  2. Hiszpania
  3. Badajoz
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Badajoz, Hiszpania

8 obiektów total found
Penthouse w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Penthouse
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Pięknie urządzony dwupoziomowy penthouse z widokiem na morze i pole golfowe. Z salonem i ja…
$374,239
$374,239
Penthouse w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Penthouse
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Penthouse Maisonette zbudowany w 2018 roku. Ekspozycja południowo-zachodnia. Pierwsze piętro…
$436,070
$436,070
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piękny apartament w najlepszej dzielnicy hiszpańskiej alei ze względu na widoki i spokój, mi…
$482,714
$482,714
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Excellent floor very well located with views and in an excellent position in Estepona with a…
$334,103
$334,103
Mieszkanie 2 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
W wspaniałej urbanizacji Coto Real Apartament z widokiem na morze Zamknięta urbanizacja, za…
$195,255
$195,255
Mieszkanie 1 pokój w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Nice Apartment North Estepona. Modern with great qualities, double glazing windows, large …
$137,763
$137,763
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piękny apartament w nowym ogrodzie całkowicie odnowiony, mieszkanie jest podzielone na trzy …
$216,950
$216,950
Mieszkanie 3 pokoi w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Magnificent floor in the first line beach with all the comforts that a property of this cate…
$402,442
$402,442

Parametry nieruchomości w Badajoz, Hiszpania

