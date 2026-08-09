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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vera, Hiszpania

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mieszkania
68
domy
43
111 obiektów total found
Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería …
$427,683
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Mieszkanie 2 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería …
$323,652
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Mieszkanie 1 pokój w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Vera, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería …
$196,503
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TekceTekce
Penthouse w Vera, Hiszpania
Penthouse
Vera, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería …
$242,739
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 233 m²
W sercu Vera Playa, w prestiżowej urbanizacji Pueblo Salinas, stworzono wyjątkowy projekt dl…
$408,002
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Nowe wille w Vera Playa, Almeria: nowoczesne domy w pobliżu morzaNowoczesne życie w Pueblo S…
$522,097
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 219 m²
W uprzywilejowanej enklawie Vera Playa, Almeria, prezentujemy ekskluzywną kolekcję 17 nowo w…
$545,562
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Bungalow w Vera, Hiszpania
Bungalow
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 157 m²
W sercu Vera Playa, w prestiżowej urbanizacji Pueblo Salinas, stworzono wyjątkowy projekt dl…
$332,025
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
W sercu Vera Playa, w prestiżowej urbanizacji Pueblo Salinas, stworzono wyjątkowy projekt dl…
$326,402
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Penthouse w Vera, Hiszpania
Penthouse
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
New Build Apartments Near the Beach in Vera Playa, Costa de Almeria Exclusive Resid…
$305,435
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Bungalow w Vera, Hiszpania
Bungalow
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Położony w uroczym mieście Vera, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji zakwaterowania,…
$419,504
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Mieszkanie 2 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería&…
$326,166
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Bungalow w Vera, Hiszpania
Bungalow
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Nowe bungalowy w Vera Playa, Almeria: nowoczesne domy w pobliżu morzaNowoczesne życie w Pueb…
$350,323
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
NOWE WILLE BUDYNKOWE W VERA, ALMERIA Nowo wybudowany obszar mieszkalny pięknych willi znajdu…
$528,882
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Nowoczesne nowe wille z prywatnym basenem w Valle del Este, Vera, AlmeriaPrywatny kompleks m…
$342,525
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 87 m²
Wszystko jest zaprojektowane tak, że można cieszyć się maksymalną przestrzeń, relaks i komfo…
$395,593
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
New Build Apartments in Vera Playa, Almería – Modern Homes Near the Sea Contemporary Li…
$314,606
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
New Build Apartments Near the Beach in Vera Playa, Costa de Almeria Exclusive Resid…
$298,493
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 504 m²
W uprzywilejowanej enklawie Vera Playa, Almeria, prezentujemy ekskluzywną kolekcję 17 nowo w…
$557,295
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Mieszkanie 2 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
New Build Apartments Near the Beach in Vera Playa, Costa de Almeria Exclusive Resid…
$252,215
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 107 m²
Nowy kompleks mieszkaniowy w wierzeNowy kompleks apartamentowy w Vera znajduje się zaledwie …
$415,959
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Mieszkanie 4 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Vera, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 5
Wyrafinowane mieszkanie na parterze z prywatnym podwórkiem, krytym ogrzewanym basenem i wyso…
$328,413
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow w Vera, Hiszpania
Bungalow
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 94 m²
Nowe bungalowy w Vera Playa, Almeria: nowoczesne domy w pobliżu morzaNowoczesne życie w Pueb…
$410,647
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Mieszkanie 3 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN VERA New Build residential of apartments in Vera …
$432,619
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
NOWE WILLE BUDYNKOWE W VERA, ALMERIA Nowo wybudowany obszar mieszkalny pięknych willi znajdu…
$503,966
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Mieszkanie 2 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
Położony w uroczym mieście Vera, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji zakwaterowania,…
$261,790
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Bungalow w Vera, Hiszpania
Bungalow
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Położony w uroczym mieście Vera, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji zakwaterowania,…
$285,602
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Newly built villas in Vera Playa, Almería: modern homes near the sea Contemporary living in…
$522,877
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Willa 4 pokoi w Vera, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Vera, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Elegancka willa z prywatnym podgrzewanym basenem, panoramicznym tarasem na dachu i nowocześn…
$513,792
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Vera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Wszystko jest zaprojektowane tak, że można cieszyć się maksymalną przestrzeń, relaks i komfo…
$308,330
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Realting.com
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