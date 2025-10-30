Kompleks mieszkalny Gotowe do zamieszkania apartamenty od 25 000 funtów – nawet 13 lat spłaty!

Gotowe apartamenty od 25 000 GBP — raty do 13 lat!
Chcesz kupić nieruchomość na Cyprze Północnym z minimalnym wkładem własnym i komfortowym planem ratalnym?
Teraz to możliwe — deweloper oferuje specjalną promocję!
Oferta obejmuje gotowe apartamenty i nieruchomości z drugim terminem oddania: sierpień 2027 / październik 2028.
Plan rat:
Ten nowy kompleks otoczony jest naturalnym pięknem, lokalnymi sklepami i restauracjami. Zapewniony będzie codzienny transfer na plażę i z powrotem.
Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone, łącznie z meblami kuchennymi, szafami w sypialniach, armaturą łazienkową, drzwiami wewnętrznymi i drzwiami wejściowymi.
Typy nieruchomości:
Infrastruktura:
Główne cechy:
Po zakupie tego apartamentu otrzymasz pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny, wszystko jako prezent od firmy!