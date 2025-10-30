  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Gecitkale Serdarli Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Gotowe do zamieszkania apartamenty od 25 000 funtów – nawet 13 lat spłaty!

Kompleks mieszkalny Gotowe do zamieszkania apartamenty od 25 000 funtów – nawet 13 lat spłaty!

Lefkoniko, Cypr Północny
od
$33,180
BTC
0.3946732
ETH
20.6865089
USDT
32 804.8583957
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
Zostawić wniosek
ID: 32779
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2485
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 29.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Gecitkale Serdarli Belediyesi
  • Miasteczko
    Lefkoniko

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Gotowe apartamenty od 25 000 GBP — raty do 13 lat!
Chcesz kupić nieruchomość na Cyprze Północnym z minimalnym wkładem własnym i komfortowym planem ratalnym?

Teraz to możliwe — deweloper oferuje specjalną promocję!
Oferta obejmuje gotowe apartamenty i nieruchomości z drugim terminem oddania: sierpień 2027 / październik 2028.

Plan rat:

  • Wpłata własna: od 25 000 GBP
  • Plan rat: do 13 lat
  • Raty miesięczne: od 500 GBP

Ten nowy kompleks otoczony jest naturalnym pięknem, lokalnymi sklepami i restauracjami. Zapewniony będzie codzienny transfer na plażę i z powrotem.

Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone, łącznie z meblami kuchennymi, szafami w sypialniach, armaturą łazienkową, drzwiami wewnętrznymi i drzwiami wejściowymi.

Typy nieruchomości:

  • ► Apartamenty (1+1) od 50 m2
  • ► Apartamenty (2+1) od 58 m2
  • ► Apartamenty (3+1) od 104 m2

Infrastruktura:

  • Transfer na plażę
  • Basen kryty
  • Basen zewnętrzny
  • Sauna
  • Siłownia
  • SPA
  • Bank
  • Supermarket
  • Apteka
  • Restauracja i bar
  • Ścieżki rowerowe
  • Park
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Boisko do koszykówki

Główne cechy:

  • Kuchnia z wysokiej jakości wbudowanymi szafkami
  • Instalacja klimatyzacji
  • Zabudowana szafa w sypialni
  • W pełni wyposażona łazienka
  • Wysokiej jakości płytki ceramiczne na podłodze i ścianach w łazience
  • Internet i telewizja
  • Okna z podwójnymi szybami
  • Elektroniczny system kontroli ciśnienia wody w kranach

Po zakupie tego apartamentu otrzymasz pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny, wszystko jako prezent od firmy!

Lokalizacja na mapie

Lefkoniko, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Akanthou, Cypr Północny
od
$225,448
Zespół mieszkaniowy TERRA
Ftericha, Cypr Północny
od
$165,115
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Bellapais, Cypr Północny
od
$1,14M
Zespół mieszkaniowy ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$305,696
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$131,813
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Gotowe do zamieszkania apartamenty od 25 000 funtów – nawet 13 lat spłaty!
Lefkoniko, Cypr Północny
od
$33,180
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Emtan Reflection
Dzielnica mieszkaniowa Emtan Reflection
Dzielnica mieszkaniowa Emtan Reflection
Dzielnica mieszkaniowa Emtan Reflection
Dzielnica mieszkaniowa Emtan Reflection
Dzielnica mieszkaniowa Emtan Reflection
Akanthou, Cypr Północny
od
$319,801
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$218,478
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Pokaż wszystko Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Trikomo, Cypr Północny
od
$117,363
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
Wszystko czego potrzebujesz jest tylko 2 minuty stąd!Nasz nowy projekt Sea Breeze doda nowy wygląd do obszaru Long Beach.Tylko 2 minuty od pięknej linii brzegowej, ścieżki spacerowe i rowerowe, restauracje, supermarkety i wiele więcej.Projekt składa się z 228 mieszkań studyjnych, co daje wie…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się