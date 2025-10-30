Kompleks mieszkalny Gotowe do zamieszkania apartamenty od 25 000 funtów – nawet 13 lat spłaty!

Gotowe apartamenty od 25 000 GBP — raty do 13 lat!

Chcesz kupić nieruchomość na Cyprze Północnym z minimalnym wkładem własnym i komfortowym planem ratalnym?

Teraz to możliwe — deweloper oferuje specjalną promocję!

Oferta obejmuje gotowe apartamenty i nieruchomości z drugim terminem oddania: sierpień 2027 / październik 2028.

Plan rat:

Wpłata własna: od 25 000 GBP

Plan rat: do 13 lat

Raty miesięczne: od 500 GBP

Ten nowy kompleks otoczony jest naturalnym pięknem, lokalnymi sklepami i restauracjami. Zapewniony będzie codzienny transfer na plażę i z powrotem.

Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone, łącznie z meblami kuchennymi, szafami w sypialniach, armaturą łazienkową, drzwiami wewnętrznymi i drzwiami wejściowymi.

Typy nieruchomości:

► Apartamenty (1+1) od 50 m2

► Apartamenty (2+1) od 58 m2

► Apartamenty (3+1) od 104 m2

Infrastruktura:

Transfer na plażę

Basen kryty

Basen zewnętrzny

Sauna

Siłownia

SPA

Bank

Supermarket

Apteka

Restauracja i bar

Ścieżki rowerowe

Park

Plac zabaw dla dzieci

Boisko do koszykówki

Główne cechy:

Kuchnia z wysokiej jakości wbudowanymi szafkami

Instalacja klimatyzacji

Zabudowana szafa w sypialni

W pełni wyposażona łazienka

Wysokiej jakości płytki ceramiczne na podłodze i ścianach w łazience

Internet i telewizja

Okna z podwójnymi szybami

Elektroniczny system kontroli ciśnienia wody w kranach

Po zakupie tego apartamentu otrzymasz pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny, wszystko jako prezent od firmy!