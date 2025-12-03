  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Lefka, Cypr Północny

Girne District
140
Iskele District
129
Iskele Belediyesi
116
Gazimagusa District
86
Zespół mieszkaniowy Coastal Heaven
Zespół mieszkaniowy Coastal Heaven
Lefka, Cypr Północny
od
$106,923
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Położony na głównym wybrzeżu Lefke, w otoczeniu spokoju bujnej zieleni, Przybrzeżne niebo łączy błysk morza z nowoczesną i unikalną architekturą. Dzięki swojej lokalizacji nad morzem, zapierającym dech w piersiach widokom i zróżnicowanym opcjom apartamentowym, ten prestiżowy projekt oferuje …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
