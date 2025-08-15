  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Coastal Heaven

Lefka, Cypr Północny
od
$106,923
BTC
1.2718303
ETH
66.6620635
USDT
105 713.3210407
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
14
ID: 27431
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Lefke District
  • Miasto
    Lefke Belediyesi
  • Miasteczko
    Lefka

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Położony na głównym wybrzeżu Lefke, w otoczeniu spokoju bujnej zieleni, Przybrzeżne niebo łączy błysk morza z nowoczesną i unikalną architekturą. Dzięki swojej lokalizacji nad morzem, zapierającym dech w piersiach widokom i zróżnicowanym opcjom apartamentowym, ten prestiżowy projekt oferuje paradoksalny styl życia.

Projekt znajduje się w malowniczej okolicy, w odległości spaceru od morza, ale z dala od hałasu i zgiełku miasta. Jest również blisko miasta, centrów handlowych i atrakcji historycznych.

Projekt Coastal Heaven będzie miał kompleks zakupów, w którym światowej sławy marki będą prezentowane.

Lokalizacja na mapie

Lefka, Cypr Północny

