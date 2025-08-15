Kompleks mieszkalny Coastal Heaven

Położony na głównym wybrzeżu Lefke, w otoczeniu spokoju bujnej zieleni, Przybrzeżne niebo łączy błysk morza z nowoczesną i unikalną architekturą. Dzięki swojej lokalizacji nad morzem, zapierającym dech w piersiach widokom i zróżnicowanym opcjom apartamentowym, ten prestiżowy projekt oferuje paradoksalny styl życia.

Projekt znajduje się w malowniczej okolicy, w odległości spaceru od morza, ale z dala od hałasu i zgiełku miasta. Jest również blisko miasta, centrów handlowych i atrakcji historycznych.

Projekt Coastal Heaven będzie miał kompleks zakupów, w którym światowej sławy marki będą prezentowane.