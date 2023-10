Vathylakas, Cypr Północny

od €268,000

121–273 m² 5

Poddaj się: 2025

ID: CP-613 LOCATİON: Cypr / Long Beach İskele – Odległość od morza -50m – Odległość do Lefkoşa - 70 km – Lotnisko Ercan – 45 km DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 1 + 1 – 109 - 111m2 2 + 1 – 139 - 143m2 3 + 1 – 157 - 162m2 4 + 1 – 403 - 501m2 5 + 1 – 496 m2 2 + 1 dupleks – 266m2 4 + 1 dupleks – 327m2 5 + 1 dupleks – 363–457 m2 HARMONOGRAM: Data zakończenia: Blok ( Hotel ) - maj 2025 r Blok B - sierpień 2025 r Blok C - sierpień 2026 r Blok D - sierpień 2026 r UDOGODNIENIA: Szeroko otwarte i zamknięte płatne usługi parkingowe ( 512 pojemność samochodu ) Ścieżki spacerowe, joggingowe i rowerowe Parking dla niepełnosprawnych Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w konstrukcji Kontrolowane wejście do miejsca z 24-godzinnym systemem bezpieczeństwa i barier Generator centralny 2 baseny jeden dla dorosłych i 1 dla dzieci. Aquapark, służba ratowników. Kort do koszykówki, kort tenisowy, minigolf Sauna, łaźnia parowa, pokoje masażu, łaźnia turecka, kryty basen, siłownia, joga – pilates 24-godzinny system kamer bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Obszary aktywności i rozrywki ( Maszyny do gier / Karaoke / Pokój Playstation ) Sprzątanie ( usługa zbiórki odpadów ) Wynajem Usługi biurowe / obszary robocze ( usługa kopiowania komputerów, faksów, Internetu i papieru ) İnfirmary Klub Zdrowia Obszar wynajmu rowerów Bezpieczne, szerokie place zabaw dla dzieci Pralnia chemiczna, usługi pralni i prasowanie Fryzjer i centrum urody / fryzjer Przedszkole i klub dla dzieci ( Siedzenie dziecka ) Supermarket Bar przekąskowy przy basenie Salon wielofunkcyjny do zabawy, uroczystości i konferencji “ Dzień ” Sala restauracyjna i śniadaniowa Panoramiczny bar przy basenie “ Dom Steakowy ” Restauracja Cygaro Bar Włoska restauracja “ Restauracja chińska i sushi ” Bar lobby Hookah / Shisha Bar Strefa przyjęć i powitania System dostępu do drzwi z kartą. Światłowodowa infrastruktura internetowa i telewizyjna Systemy ogrzewania i klimatyzacji kanału centralnego Centralny system podgrzewania wody Elektryczny wieszak na ręczniki ogrzewanie podłogowe w ciepłych przestrzeniach Prywatne baseny tarasowe miernik wilgotności, cichy wentylator łazienkowy Teatr Amphi Rower Road Ścieżka piesza Biuro wymiany walut O: Cyp- Long Beach Iskele Region Iskele, położony w północno-wschodniej części Cypru, ma najpiękniejsze plaże na wyspie. Te plaże mają czyste wody i błyszczący piasek. Kolejną zaletą obszaru Iskele Long Beach jest to, że znajduje się on 15 minut jazdy od centrum i szkół. Wycieczka online: Z przyjemnością umówimy się z Tobą na niewiążące spotkanie w celu połączenia wideo na żywo, Nagrywamy obiekt / lokalizację na żywo na miejscu za pomocą połączenia wideo, dzięki czemu możesz uzyskać pierwsze wrażenie.