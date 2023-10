Iskele (Trikomo), Cypr Północny

Świetna okazja, aby zostać właścicielem nowoczesnej willi w Grecji na prestiżowych przedmieściach Salonik w Panoramie! Zastosowanie zaawansowanych technologii i zgodność z nowoczesnymi standardami budowlanymi, wysoka jakość obiektu. Lokalizacja Villa Grace Willa znajduje się z dala od drogi, w ekologicznie czystym i spokojnym miejscu. Jest to świetne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi i osób, które wolą ciszę od hałaśliwego miasta. Duże panoramiczne okna oferują wspaniały widok na Zatokę Thermaikos i samo miasto Saloniki. Cała niezbędna infrastruktura jest dostępna w ruchu pieszym i samochodowym. Międzynarodowe lotnisko znajduje się zaledwie 15-20 minut od hotelu. W odległości 10 minut od willi znajduje się przedszkole, szkoły międzynarodowe, uczelnie wyższe i uniwersytety. PROJEKT Główną ideą obudowy jest zaprojektowanie pojedynczej harmonijnej przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej części domu na płaskiej powierzchni. Tworzenie dużych funkcjonalnych tarasów, balkonów i werand na zewnątrz, aby zmaksymalizować korzyści i komfort życia w łagodnym klimacie śródziemnomorskim. Praktyczność, wygoda i komfort są starannie przemyślane i włączone do projektu obiektu. ARCHITEKTURA Lakoniczna architektura willi wyraża się w duchu współczesnego śródziemnomorskiego minimalizmu. Jasne proste linie, spokojna i miękka paleta kolorów zapewniają psychologiczny komfort. Dzięki temu obiekt będzie doceniany i przez długi czas sprawiał radość. UKŁAD Układ jest wygodny i funkcjonalny. Powierzchnia domu ma maksymalną powierzchnię użytkową dla rodziny z dziećmi i wynosi 300 m2. Ma pięć sypialni i cztery łazienki, więc nawet duża rodzina poczuje się tu komfortowo: każdy znajdzie swój przytulny kącik, a jednocześnie wszyscy poczują jedność. BEZPIECZEŃSTWO Szczególną uwagę zwraca się nawet na najmniejsze szczegóły: antypoślizgowe powierzchnie, brak ostrych narożników, które mogłyby zaszkodzić dziecku, a silne ogrodzenia sprawiają, że willa jest bezpieczna dla wszystkich członków rodziny. DOM TRZY POZIOMU DLA PRAWDZIWEGO KOMFORTU. Trzy piętra domu oferują pomieszczenia prywatne, wspólne i dla gości. Na parterze o powierzchni 100 m2 znajduje się salon, jadalnia i kuchnia. Funkcjonalna i ergonomiczna kuchnia wyposażona jest w urządzenia i wyposażenie znanych marek. Designerskie meble zapewniają estetykę i zwiększają komfort. Nowoczesny kominek Piazetta dodaje przytulności i ciepła do wnętrza. Na głównym piętrze znajduje się również jeden salon, który może służyć jako biuro lub pokój gościnny i łazienka. Na drugim piętrze o powierzchni 100 m2 znajdują się trzy sypialnie i dwie łazienki. Główna sypialnia ma dostęp do oddzielnej łazienki i dużej garderoby. Istnieje również balkon o powierzchni 16 m2, który może służyć jako dodatkowe miejsce do pracy, wypoczynku lub sportu. Podłoga sypialni wykonana jest z parkietu dębowego. Wszystkie sypialnie mają panoramiczne okna, które oferują wspaniałe widoki na morze. Parter – może służyć jako pełnoprawna oddzielna przestrzeń życiowa. Przypomina apartament typu studio. Powierzchnia piwnicy wynosi 100 m2, osobne wejście od ulicy. To piętro może być wykorzystywane do przyjmowania gości lub jako pokój zabaw dla dzieci. Do dyspozycji Gości jest także łazienka, pralnia i pomieszczenia techniczne. Aby zwiększyć komfort, w projekcie domu uwzględniono wiele nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych, w tym w zakresie efektywności energetycznej i przyjazności dla środowiska. Klimat w domu zapewnia automatyczny system Daikin z klimatyzacją kanałową. Ciepłe podłogi i kominek tworzą komfortową temperaturę w domu. Wszystko to jest kontrolowane przez system “ smart home ”. Woda pitna i przemysłowa jest oczyszczana przez nowoczesny system oczyszczania wody. Cały dom ma wysokiej jakości ogrzewanie i hydroizolację niezbędne dla takiego klimatu. Trzy scenariusze oświetlenia tworzą optymalne światło w zależności od pory dnia: światło główne, oświetlenie miękkie i lampy dekoracyjne. ULEPSZENIE TERYTORIUM Villa Grace znajduje się na płaskiej powierzchni. Powierzchnia działki wynosi aż 2500 m2. Na działce zasiano trawnik, posadzono rośliny ozdobne i drzewa oraz stworzono automatyczny system nawadniający. Oddzielny obszar z basenem to kolejne wygodne miejsce do relaksu. Z podgrzewanego basenu można korzystać o każdej porze roku! Wielkość basenu 9/5 = 45 m2. Obszar basenu jest pokryty antypoślizgową kamionką porcelanową. Do rekreacji z dziećmi i sportu jest duża rodzinna huśtawka i stacja sportowa. Villa Grace in Panorama to okazja, aby dać rodzinie jasne wakacje w niesamowitej śródziemnomorskiej lokalizacji! Wystarczy zabrać do domu tylko rzeczy osobiste – wszystko inne już tam jest! A co najważniejsze, kupując dom, oprócz niebiańskiego miejsca na ziemi, otrzymujesz gwarancję, wsparcie i zezwolenie na pobyt w kraju europejskim dla wszystkich członków rodziny w prezencie !!