Dzielnica mieszkaniowa Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom

Podgorica, Czarnogóra
od
$587
;
5
ID: 28144
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdavanje – Jednosoban stan 46m², Stari Aerodrom   📍 Lokacija: Stari Aerodrom – mirno i dobro povezano naselje   Detalji stana:   Površina: 46 m² Struktura: jednosoban stan (dnevna soba, kuhinja, spavaća soba, kupatilo, terasa) Potpuno funkcionalan i spreman za useljenje   💰 Cijena zakupa: 500 € mjesečno

Podgorica, Czarnogóra
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$152,569
Prodaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 41m2, smjesten na petom (poslednji) spratu stambene zgrade, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Stan se nalazi u mirnom dijelu kvarta, u neposrednoj blizini vrtića, škole, s…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$165,244
Prodaje se moderan dvosoban stan površine 64,40m², smješten na atraktivnoj lokaciji Starog aerodroma u Podgorici. Stan se nalazi u stambenoj zgradi u izgradnji, sa planiranim završetkom radova do kraja 2025. godine. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, d…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi kod Super Volija u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 47m2!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
