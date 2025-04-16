  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Za izdavanje dupleks stan od 160m2 – Stari Aerodrom, Bulevar Josipa Broza

Dzielnica mieszkaniowa Za izdavanje dupleks stan od 160m2 – Stari Aerodrom, Bulevar Josipa Broza

Podgorica, Czarnogóra
Cena na żądanie
;
9
Zostawić wniosek
ID: 30443
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se prostran dupleks stan površine 160 m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Bulevar Josipa Broza, Stari Aerodrom.🔹 Struktura stana:Donji nivo (49 m² – uknjižen): prostran i svijetao dnevni boravak, moderna kuhinja sa trpezarijom, kupatilo i terasa. Prostor je odlično organizovan i funkcionalno uređen, idealan za svakodnevni porodični život.Gornji nivo: četiri komforne spavaće sobe, dva kupatila i dodatni toalet. Veliki prozori u spavaćim sobama pružaju obilje prirodne svjetlosti i stvaraju prijatnu i toplu atmosferu.🔹 Prednosti:Ukupna površina 160 m² (uknjižen na 49 m²)Zapadna orijentacija sa puno sunca i svjetlostiParking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i praktičnostStan je idealan i za veću porodicu, ali i kao investicija zbog atraktivne lokacije i odličnog odnosa cijene i kvadrature💰 Cijena za prodaju: 1.940 €/m²💶 Cijena za izdavanje: 1.300 € mjesečnoStan predstavlja rijetku priliku na tržištu – spoj komfora, funkcionalnosti i lokacije.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,760
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Czarnogóra
od
$510,825
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,408
Zespół mieszkaniowy Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Czarnogóra
od
$104,144
Zespół mieszkaniowy River Side
Provodina, Czarnogóra
od
$107,441
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Za izdavanje dupleks stan od 160m2 – Stari Aerodrom, Bulevar Josipa Broza
Podgorica, Czarnogóra
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$158,438
Prodaje se opremljen dvosoban stan u samom Centru Grada. Stan je ukupne kvadrature 65m2 i nalazi se na svega 700m od Hotela Hilton.  Struktura stana: dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy (new building) in Budva
Zespół mieszkaniowy (new building) in Budva
Zespół mieszkaniowy (new building) in Budva
Zespół mieszkaniowy (new building) in Budva
Zespół mieszkaniowy (new building) in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy (new building) in Budva
Zespół mieszkaniowy (new building) in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$160,238
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 45–108 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Budynek mieszkalny w nowym kompleksie w Budwie.Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w cichej i zielonej dzielnicy Babin Do Budva, oferujący malownicze krajobrazy górskie i widoki na morze. Jego unikalna lokalizacja w górnej części miasta zapewnia zarówno prywatność i spokój, jak i panoram…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0
167,007
Mieszkanie 2 pokoi
79.0 – 108.0
279,132 – 432,350
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje