Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Dobrota, Czarnogóra
$938,889
ID: 28555
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kotor Municipality
  • Miasteczko
    Dobrota

O kompleksie

Prodaje se nevjerovatan i jedinstven Penthouse u Kotoru sa panoramskim trajnim pogledom na more! Jedan od dva jedinstvena Penthausa sa svojim privatnim bazenom na krovu i jos mnogo pojedinosti koje daje ova projekat! Stan ukupne kvadrature 82m2 l, prodaje se potpuno namjesten kao na slikama! Posjeduje svoju privatnu krovnu terasu sa bazenom kao i terasu sa tusem pored bazena. 

Lokalizacja na mapie

Dobrota, Czarnogóra
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

