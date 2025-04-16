  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$126,750
3
ID: 28541
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

Na prodaju jednosoban stan u izgradnji u Momisicima.Stan je ukuone kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade, ciji je rok zavrsetka kraj 2025te godine!Uz stan dolazi ostava kvadrature 9m2!Obavezna kupovina garaze u iznosu od 15.000€

Podgorica, Czarnogóra
