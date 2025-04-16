  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$528
;
8
ID: 28426
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se namjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupne kvadrature 48m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

