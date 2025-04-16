  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$469
;
5
Zostawić wniosek
ID: 28502
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se jednosoban stan u Momisicima u sklopu kuce!Stan je okrecen i sredjen za useljenje!Posjeduje zaseban ulaz!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Czarnogóra
od
$82,388
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$880
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Dzielnica mieszkaniowa Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$73,351
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$469
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Czarnogóra
od
$295,133
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 67 metrów kwadratowych jest na sprzedaż w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym klasy Business Plus w budowie z basenem i terenem zamkniętym, położonym w nowej malowniczej dzielnicy Tivat Donja Lastva. Mieszkanie znajduje się na 5. piętrze 5-piętrowego bud…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$880
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 68m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spvace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje