Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar

Bar, Czarnogóra
od
$2,171
;
10
ID: 28629
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasto
    Bar

O kompleksie

Prodaju se stanovi u izgradnji na sjajnoj lokaciji u Ilino - Baru, na svega par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine i garažnog mjesta. Stanovi su raznih struktura. Kvadrature jednosobnih stanova:  44.45m2, 56.42m2, 55.71m2. Kvadrature dvosobnih stanova: 73.90m2, 79.90m2, 83.75m2, Cijene stanova se kreću od 1.850EUR/m2 do 2.100EUR/m2. Rok završetka je predviđen za sredinu 2026 godine.

Lokalizacja na mapie

Bar, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

