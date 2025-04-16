  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$253,500
7
ID: 28472
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Na prodaju troiposoban stan površine 105m² (uključujući terase), smješten na šestom spratu stambene zgrade od ukupno 11 spratova, u zgradi poznatoj kao Ruske kule, Blok 6. Stan je južno orijentisan, što mu obezbjeđuje obilje dnevne svjetlosti tokom cijelog dana. Prodaje se polunamješten. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini škola, vrtića, marketa, parka i ostalih sadržaja potrebnih za udoban porodični život.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$253,500
