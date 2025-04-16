  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$1,291
;
8
ID: 28412
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 82m2, smjesten na trecem spratu stambene zgrade, u Bloku 6. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,291
