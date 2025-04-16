  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$469
;
6
Zostawić wniosek
ID: 28509
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se jednosoban stan površine 60m², smješten u mirnom dijelu Zagoriča, Podgorica. Struktura: ulazni hodnik, prostrana dnevna soba, odvojena kuhinja, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je funkcionalan i nalazi se u blizini škole i svih neophodnih sadržaja. Zgrada posjeduje video nadzor, a stan ima obezbijeđeno parking mjesto. Mjesečna cijena zakupa: 400€ + depozit. Ugovor obavezan.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy River Side
Provodina, Czarnogóra
od
$107,441
Dzielnica mieszkaniowa Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$257,021
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in Tivat – new building
Tivat, Czarnogóra
od
$248,806
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$469
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$124,986
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
🗝️ Mieszkanie pod klucz na wybrzeżu perły Adriatyku💹 Na tym etapie 20% zyskuMożliwe raty do grudnia 2026 r.📍Herzen- Novi, Czarnogóra🏨 Gotowość obiektu grudzień 2026Położony wzdłuż wybrzeża Adriatyku, małe miasteczko o oszałamiającym naturalnym pięknie.krystalicznie czysta woda, nietknięte pl…
Agencja
Зарубежная недвижимость
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Зарубежная недвижимость
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Izdaje se potpuno opremljen jednosoban stan u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na 10tom spratu zgrade od ukupnih 13 spratova!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje