  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$587
;
6
Zostawić wniosek
ID: 28267
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$469
Dzielnica mieszkaniowa Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Czarnogóra
od
$170,174
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$187,778
Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Bar, Czarnogóra
od
$154,917
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,230
Novi stambeni objekat u Zagoriču, blizu OŠ Branko Božović.Objekat se sastoji od 12 stanova različitih struktura. U ponudi su 4 garsonjere (31.69m2 i 23.69m2), jednosobni stanovi (50.41m2), dvosobni stanovi (61.37m2) i duplex jednosobni stanovi (61m2, 54.48m2).Rok završetka radova je za šest …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Izdaje se opremljen dvosoban stan u Bloku 9!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prizemlju!Parking oki zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Czarnogóra
od
$183,174
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 54 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowoczesny kompleks mieszkalny w Risan, Zatoka Kotor.Nowy kompleks mieszkalny położony w mieście Risan - jednym z najstarszych miast w Czarnogórze, z bogatym dziedzictwem historycznym. Znajduje się w malowniczej północno-zachodniej części Zatoki Kotor. Pokojowa atmosfera, bliskość morza i ch…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
54.3
191,076
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje