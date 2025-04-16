  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$187,778
ID: 28514
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Staroj Varosi!Stan je ukupne kvadrature 75m2 i nalazi se na prizemlju zgrade!Stan je potpuno nov i neuseljavan!U cijenu uracunato jedno parking mjesto pod rampom!Nalazi se na odlicnoj lokaciji nedaleko od samog Centra Grada!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
