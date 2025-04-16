  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$587
ID: 28413
Data aktualizacji: 1.10.2025

Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji mogucnost zakupa garaznog mjesta. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Podgorica, Czarnogóra
